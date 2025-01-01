Приглашаем вас на захватывающее представление — спектакль "Мишук", созданный по мотивам произведений известного писателя В.И. Белова. Это волшебное путешествие в мир приключений забавного медвежонка Мишука и его верных друзей не оставит равнодушным ни одного зрителя.
В ходе спектакля юные зрители смогут сопереживать героям, познавая простые, но важные истины. "Мишук" учит детей ценить любовь и заботу родителей, а также осознавать, что родной дом — это самое ценное и уютное место на свете.
Не упустите возможность стать частью этого удивительного спектакля, который наполнен теплом и радостью! Ждем вас на представлении "Мишук"!