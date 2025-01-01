Меню
Мишук, или Сказка о непослушном медвежонке
0+
Режиссер Андрей Князьков
Продолжительность 1 час 5 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль для самых маленьких "Мишук": Путешествие в мир дружбы и заботы

Приглашаем вас на захватывающее представление — спектакль "Мишук", созданный по мотивам произведений известного писателя В.И. Белова. Это волшебное путешествие в мир приключений забавного медвежонка Мишука и его верных друзей не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Уроки жизни в театре кукол

В ходе спектакля юные зрители смогут сопереживать героям, познавая простые, но важные истины. "Мишук" учит детей ценить любовь и заботу родителей, а также осознавать, что родной дом — это самое ценное и уютное место на свете.

Почему стоит посмотреть спектакль?

  • Для всей семьи: "Мишук" подходит для зрителей всех возрастов, но особенно понравится детям.
  • Кукольный театр: Технология кукольного театра создает уникальную атмосферу, погружая зрителей в волшебный мир.
  • Ценные уроки: Спектакль не только развлекает, но и учит важным жизненным урокам.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного спектакля, который наполнен теплом и радостью! Ждем вас на представлении "Мишук"!

Фотографии

Мишук, или Сказка о непослушном медвежонке Мишук, или Сказка о непослушном медвежонке Мишук, или Сказка о непослушном медвежонке
