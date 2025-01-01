Концерт Михаила Мишуриса и группы «MISHOURIS Blues» в Jam Club

Не упустите возможность посетить концерт Михаила Мишуриса, одного из лучших российских музыкантов, который прославился в жанре блюза, соула и фанка. Михаил — знаток стиля, прошедший школу исполнения в чикагской блюзовой столице. Он выступал в легендарном клубе Buddy Guy's Legends в Чикаго и создал группу «MISHOURIS Blues», ставшую ярким представителем концертной сцены.

История «MISHOURIS Blues»

Группа «MISHOURIS Blues» уже многие годы радует слушателей выступлениями на различных концертных площадках как в России, так и за границей. Она сотрудничает с известными артистами, такими как Е. Маргулис, С. Воронов, Bob Margolin и многими другими. Концерты группы проходят в крупных городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и даже за пределами страны — в США, Европе и СНГ.

Участие в фестивалях

«MISHOURIS Blues» активно участвует в крупнейших музыкальных фестивалях России, таких как Международный Блюзовый Фестиваль «Дельта Невы» и «Усадьба ДЖАЗ». Также группа была приглашена в качестве звездного ведущего на фестивали, такие как «Очаково-Блюз» и BLUES.RU.

Репертуар и записи

Основной репертуар группы включает в себя классические произведения блюзовых мастеров, таких как Muddy Waters и B.B. King, а также собственные композиции. «MISHOURIS Blues» выпустила два полноценных альбома и несколько EP, сохраняя дух чикагского блюза и добавляя в него элементы новоорлеанского ритм-н-блюза.

Не пропустите!

Погрузитесь в атмосферу настоящего блюза и почувствуйте энергетику живого исполнения. Концерт Михаила Мишуриса и «MISHOURIS Blues» — это уникальная возможность насладиться качественной музыкой и погрузиться в мир блюзовой классики!