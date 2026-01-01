Легенды блюза в Kozlov Club Unplugged

В клубе «Kozlov Club Unplugged» в Москве состоится выступление группы «Mishouris Blues Band» под руководством Михаила Мишуриса. Этот известный российский блюзовый музыкант и вокалист начал свою карьеру еще в 1994 году в Новосибирске и прошёл обучение в самой сущности блюзовой культуры — Чикаго. Коллектив исполняет классический чикагский электрический блюз, соул и фанк, а также блюзовые стандарты таких мастеров, как Мадди Уотерс и Би Би Кинг. Спектакль будет интересен всем поклонникам блюза и камерной музыки, сделав акцент на выразительном исполнении и импровизациях.

Классика чикагского блюза

В 50-х годах в Чикаго ритм-н-блюз звучал на каждом углу, и с тех пор блюзовые традиции стали основой для большинства современных музыкальных жанров. Однако аутентичных блюз-бэндов, передающих атмосферу старой Америки, осталось не так много. Mishouris Blues Band — одна из таких групп, которые сохраняют живую связь с настоящим блюзом. В их репертуаре представлены великолепные произведения «чёрной» классики Чикаго и Миссисипи 30-60-х годов, от элегантного свинга до динамичного новоорлеанского ритм-н-блюза.

Группа исполняет как классические композиции таких легенд, как Мадди Уотерс, Би Би Кинг, Рэй Чарлз и Хаулин Вулф, так и собственные произведения в том же стиле.

Михаил Мишурис — мастер своего дела

Лидер коллектива, Михаил Мишурис, имеет репутацию одного из лучших российских исполнителей блюза, соула и фанка. Его исполнительская карьера развивалась в Чикаго, где Михаил выступал в знаменитом клубе Buddy Guy's Legends. Профессор Майкл Урбан, автор известного издания о российском блюзе «Russia Gets The Blues», отмечает талант Мишуриса, называя его лучшим российским блюзовым певцом. Его мощный баритон и харизма не оставляют равнодушным никого.

Состав коллектива

На сцену выйдут:

Михаил Мишурис (гитара, вокал)

Алексей Фетисов (бас-гитара)

Евгений Бобров (ударные)

Николай Добкин (фортепиано)

Ольга Захарова (саксофон)

Не упустите шанс насладиться живым исполнением настоящего блюза и погрузиться в атмосферу классической американской музыки!