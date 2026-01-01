Спектакль для самых маленьких зрителей в Дагестанском театре кукол

Дагестанский театр кукол приглашает самых маленьких зрителей (с трех лет) на увлекательный спектакль «Мишкины шишки». Это трогательная история о медвежонке, который из-за своей жадности теряет всех своих друзей. Однако, в финале спектакля маленькие зрители вместе с главным героем поймут, как важно быть добрым и щедрым, чтобы иметь настоящих друзей.

Интерактивность и участие зрителей

Одной из ключевых особенностей постановки является интерактивность. На протяжении всего действия зрители становятся непосредственными участниками событий на сцене. Герои спектакля регулярно обращаются к детям, просят их совета и приглашают вместе петь песни. Это создает особую атмосферу вовлеченности и веселья.

О создателях спектакля

Спектакль основан на пьесе Ефима Чеповецкого, а сценография была разработана талантливой Лесей Терновых. Режиссером-постановщиком является Анатолий Поляк, известный кукольник из Донецка. С Дагестанским театром кукол у него сложился успешный творческий союз, и «Мишкины шишки» стали его третьей работой для дагестанских зрителей. Ранее он уже поставил такие любимые спектакли, как «Солдат и ведьма» и «Алладин и волшебная лампа».

Не упустите возможность посетить этот замечательный спектакль и погрузиться в мир дружбы и доброты!