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Мишкина каша
Киноафиша Мишкина каша

Спектакль Мишкина каша

6+
Режиссер Альберт Зинатуллин
Продолжительность 40 минут
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль по рассказу Николая Носова

«Мишкина каша» — это увлекательная и смешная история о двух мальчишках, которые остались вдвоём на даче и решили приготовить кашу. Но то, что из этого вышло, точно повергнет вас в смех.

Сюжет
Мальчишки, решившие провести два дня вдвоём на даче, сталкиваются с забавными ситуациями, пытаясь приготовить кашу. На этом пути они учат нас важным жизненным урокам: слушать советы взрослых, быть самостоятельными, принимать решения и действовать. Все, что начинается с простого желания приготовить еду, оборачивается весёлым и неожиданным приключением!

Зачем идти на спектакль
Спектакль «Мишкина каша» — это не только уморительная история для детей, но и полезный урок для взрослых. Он учит важности взаимопомощи, ответственности и способности смеяться над собой. Этот спектакль будет интересен как детям, так и их родителям, и принесёт море положительных эмоций!

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