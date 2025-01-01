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Мишкина каша
Билеты от 800₽
Киноафиша Мишкина каша

Спектакль Мишкина каша

Постановка
ЦДКЖ 0+
Режиссер Алексей Фроленков
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Неутомимые выдумщики

Неунывающая компания закадычных друзей всегда оказывается в центре самых невероятных приключений. Они стойко выдерживают ночное «нападение» загадочных существ в детском лагере – пиратов, разбойников или, может быть, монстров. Они умудряются спрятать рыжего друга с черным ухом в чемодане с дырками и героически варят кашу всю ночь напролет.

Искусство фантазировать

Но главное их умение – это фантазия. Они сочиняют увлекательные истории, увлекая за собой всех, кто приходит на спектакль. Ведь нет ничего более радостного и захватывающего, чем придумывать свои приключения и делиться ими с другими!

Для всех возрастов

Спектакль наполнен музыкой, трюками, юмором и иронией. Он одинаково понравится зрителям любого возраста, вдохновляя на творчество и заряд веселья.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
12:00 от 800 ₽

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