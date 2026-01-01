Оповещения от Киноафиши
Мишкина каша
6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль по мотивам рассказов Николая Носова

В творческом пространстве «АртРазБег» зрители смогут насладиться спектаклем, основанным на рассказах знаменитого писателя Николая Носова. Главными героями станут робкий Коля и неунывающий Мишка. Эти друзья представят зрителям захватывающие и одновременно трогательные истории о дружбе и воображении.

Приключения друзей

На сцене Коля и Мишка столкнутся с различными приключениями: они будут бороться со страшным лишаем, спорить из-за машин и готовить самую вкусную кашу на свете. Эти забавные и поучительные моменты не оставят равнодушными как детей, так и взрослых.

Темы и настроение

Спектакль наполнен юмором и жизненной искренностью, подчеркивающей важность дружбы и веры в мечты. Это отличная возможность для зрителей окунуться в мир фантазий и вместе с героями открыть для себя истинные ценности дружбы.

Не пропустите возможность увидеть эту трогательную историю, которая оставит в вашей душе тепло и улыбку!

Купить билет на спектакль Мишкина каша

В других городах
Февраль
28 февраля суббота
11:00
Пространство «Артразбег» Санкт-Петербург, Савушкина, 139
от 400 ₽

