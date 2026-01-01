Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мишкина каша
Киноафиша Мишкина каша

Спектакль Мишкина каша

6+
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль «Мишкина каша» Чувашского кукольного театра в Филармонии имени Габдуллы Тукая

В Филармонии имени Габдуллы Тукая пройдет театральная постановка по рассказам Николая Носова. В центре внимания — два брата, Мишка и Стас, их проделки и забавные приключения. Спектакль объединяет истории из книг «Фантазеры», «Живая шляпа», «Автомобиль», «Телефон» и «Дружок», позволяя зрителям вновь ощутить детское любопытство и радость.

Постановка «Мишкина каша» в исполнении Чувашского государственного театра кукол представляет собой увлекательный попурри по произведениям Носова. Истории связаны в единый сюжет, что создает веселую и захватывающую нарративную линию.

Зрителей ждут приключения героев в различных местах: городе, на даче, в поезде и даже дома. Приглашаем маленьких и больших зрителей в сказочную страну под названием Детство. Не забудьте прихватить смешные воспоминания и хорошее настроение — это сделает ваше время в театре еще более запоминающимся.

О Николае Носове и его творчестве

Николай Носов — известный советский детский писатель, прозаик и драматург. Его неувядающие рассказы и сказки, где главными героями являются обычные дети, погружают в комические ситуации и поднимают настроение. Они не только фантазеры и озорники, но и отважные смельчаки, готовые на серьезные поступки. Самым известным персонажем является Незнайка из Цветочного города, любимый многими поколениями детей. Работы Носова вошли в «золотой» фонд детской литературы.

Команда создателей

Режиссер спектакля — заслуженный работник культуры Российской Федерации Антонина Добролюбова (г. Южно-Сахалинск). Художник — Лариса Микина — Прободяк (г. Рязань), а художник по свету — Елена Древалева (г. Москва). Хореографом выступила Марина Абрамова [MARI] (г. Чебоксары).

Купить билет на спектакль Мишкина каша

Помощь с билетами
В других городах
Март
29 марта воскресенье
12:00
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 300 ₽
15:00
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 300 ₽

В ближайшие дни

Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Казань. Кремль
12+
Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Казань. Кремль
25 июля в 20:00 Дворец земледельцев
от 1700 ₽
Диалог
16+
Иммерсивный Экспериментальный
Диалог
9 марта в 20:00 Иммерсивный театр осознанности Зайцевых
от 2700 ₽
Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Казань. Кремль
12+
Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Казань. Кремль
13 октября в 19:30 Дворец земледельцев
от 1700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше