Спектакль «Мишкина каша» Чувашского кукольного театра в Филармонии имени Габдуллы Тукая

В Филармонии имени Габдуллы Тукая пройдет театральная постановка по рассказам Николая Носова. В центре внимания — два брата, Мишка и Стас, их проделки и забавные приключения. Спектакль объединяет истории из книг «Фантазеры», «Живая шляпа», «Автомобиль», «Телефон» и «Дружок», позволяя зрителям вновь ощутить детское любопытство и радость.

Постановка «Мишкина каша» в исполнении Чувашского государственного театра кукол представляет собой увлекательный попурри по произведениям Носова. Истории связаны в единый сюжет, что создает веселую и захватывающую нарративную линию.

Зрителей ждут приключения героев в различных местах: городе, на даче, в поезде и даже дома. Приглашаем маленьких и больших зрителей в сказочную страну под названием Детство. Не забудьте прихватить смешные воспоминания и хорошее настроение — это сделает ваше время в театре еще более запоминающимся.

О Николае Носове и его творчестве

Николай Носов — известный советский детский писатель, прозаик и драматург. Его неувядающие рассказы и сказки, где главными героями являются обычные дети, погружают в комические ситуации и поднимают настроение. Они не только фантазеры и озорники, но и отважные смельчаки, готовые на серьезные поступки. Самым известным персонажем является Незнайка из Цветочного города, любимый многими поколениями детей. Работы Носова вошли в «золотой» фонд детской литературы.

Команда создателей

Режиссер спектакля — заслуженный работник культуры Российской Федерации Антонина Добролюбова (г. Южно-Сахалинск). Художник — Лариса Микина — Прободяк (г. Рязань), а художник по свету — Елена Древалева (г. Москва). Хореографом выступила Марина Абрамова [MARI] (г. Чебоксары).