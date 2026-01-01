Оповещения от Киноафиши
Мишкина каша
Киноафиша Мишкина каша

Спектакль Мишкина каша

6+
Возраст 6+

О спектакле

Интерактивный спектакль «Мишкина каша» в театре Зазеркалье

«Мишкина каша» — это захватывающий интерактивный спектакль для детей от 7 до 11 лет, основанный на известной сказке. В ходе постановки юные зрители становятся непосредственными участниками волшебной истории, помогая Мишке и ее друзьям приготовить вкусную кашу.

Организует спектакль Детский музыкальный театр «Зазеркалье», который славится своими увлекательными интерактивными постановками для детей. Данный спектакль выделяется тем, что позволяет детям не просто наблюдать за представлением, но и активно участвовать в нем, развивая свою фантазию и творческие навыки.

«Мишкина каша» станет отличным выбором для маленьких зрителей, которые любят волшебные истории и стремятся стать их частью. Программа спектакля создана так, чтобы каждый ребенок мог найти в ней что-то интересное для себя, что делает его уникальным и привлекательным для юной аудитории.

Купить билет на спектакль Мишкина каша

Март
Апрель
7 марта суббота
12:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 1000 ₽
15:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 1000 ₽
3 апреля пятница
12:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 1000 ₽
26 апреля воскресенье
12:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 1000 ₽
15:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Евгений Онегин. Начало
12+
Моноспектакль
Евгений Онегин. Начало
20 марта в 19:30 Мастерская
от 1000 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
1 июля в 12:00 Casino Museum
от 900 ₽
Три поросенка
0+
Детский Музыка
Три поросенка
14 марта в 15:00 Зазеркалье
от 1000 ₽
