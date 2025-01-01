Приглашаем вас на увлекательный спектакль который расскажет о неуклюжем, но добром молодом человеке по имени Миша. Он живет в мире своих снов, где его мечты о счастье, деньгах и любви сталкиваются с жестокой реальностью. Каждый раз его сны приводят к неожиданным и неприятным последствиям.
Спектакль состоит из трех историй, охватывающих разные этапы жизни Миши Бальзаминова — от юношества до старости. Инсценировка основана на трех пьесах знаменитого русского драматурга Александра Николаевича Островского:
Режиссурой спектакля занимается Николай Ханжаров, который привнесет в постановку свою уникальную интерпретацию. На сцене выступят студенты выпускного 4 курса Ростовского-на-Дону филиала ВГИК, обучающиеся под руководством народного артиста РФ В.П. Фокина и заслуженного артиста РФ Н.М. Ханжарова. Их энергия и талант обещают сделать этот спектакль незабываемым.
Не упустите возможность окунуться в мир мечтаний и разочарований Миши Бальзаминова. Спектакль подходит как для молодежи, так и для взрослых, и может стать отличным вариантом для вечернего досуга. Следите за анонсами на нашем сайте для получения информации о времени и месте проведения.