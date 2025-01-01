Меню
Мишель
Киноафиша Мишель

Спектакль Мишель

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Тайны и страсти: Спектакль о Михаиле Лермонтове

В спрятанной за туманами Шотландии королева эльфов полюбила барда и провидца Томаса Лермонта. Со времен их любви прошло много столетий, наполненных страстью, горем и войнами. На русской земле родился хрупкий и мечтательный мальчик, Михаил Лермонтов, далекий потомок этого необычного союза.

Неизвестный гений или заложник судьбы?

Кто же он, Михаил Лермонтов? Непознанный гений, травмированный ребенок или заложник судьбы? В этом спектакле мы пройдем путь поэта от колыбели до роковой дуэли на горе Машук. Зрители смогут увидеть, как формировался его талант, какие испытания он преодолевал и какие отношения определяли его жизнь.

Погружение в мир поэзии

Спектакль обещает быть не только увлекательным, но и глубоким, затрагивая важные темы любви и утраты. С помощью поэтических строк Лермонтова зрители смогут окунуться в его внутренний мир, полный противоречий и страстей.

Будущее и прошлое

Может быть, этот спектакль поможет понять, был ли у Лермонтова шанс на иной исход. Вопросы, которые поднимает история, остаются актуальными и сегодня: как судьба формирует человека, и что происходит, когда любовь оказывается вне досягаемости?

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной театральной истории!

