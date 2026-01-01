Оповещения от Киноафиши
Мишель Серова
Билеты от 0₽
Киноафиша Мишель Серова

Мишель Серова

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Мишель Серова: концерт на сцене ресторана Петтер

23 сентября у зрителей будет уникальная возможность насладиться концертом известной французской певицы Мишель Серова в уютной атмосфере ресторана Петтер. Эта талантливая артистка сочетает в себе элементы эстрадной музыки и отзывчивого исполнения, которое находит отклик в сердцах слушателей.

Знакомство с Мишель Серовой

Мишель Серова известна не только своими хитовыми исполнениями, но и ярким сценическим образом. Ее глубокий и мелодичный голос стал визитной карточкой, а музыка—дорогой к сердцам поклонников. Артистка выступала на многих международных сценах и получает признание как критиков, так и зрителей.

Что ожидать от концерта

Концерт в ресторане Петтер обещает стать ярким событием. Гости смогут насладиться не только любимыми композициями Мишель, но и уникальной атмосферой, которую создаст уютное пространство заведения. Тонкий звук, великолепные музыкальные композиции и очарование артистки гарантируют незабываемый вечер.

Как приобрести билеты

Билеты на концерт можно приобрести заранее на сайте ресторана или на кассе заведения. Рекомендуем не откладывать покупку, так как количество мест ограничено, и спрос на выступления Мишель Серовой, как правило, велик.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Присоединяйтесь к нам в ресторане Петтер и проведите вечер, наполненный волшебством музыки.

Купить билет на концерт Мишель Серова

Помощь с билетами
Апрель
3 апреля пятница
20:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1

