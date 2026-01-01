Оповещения от Киноафиши
Мишель Серова
Билеты от 3500₽
Мишель Серова

Возраст 18+
О концерте

Мишель Серова: вечер эстрадной музыки в ресторане «Петтер»

Приглашаем вас на незабываемый вечер с популярной певицей Мишель Серовой, которая выступит в ресторане «Петтер». Этот концерт обещает стать ярким событием для всех любителей эстрадной музыки.

О певице

Мишель Серова — талантливая исполнительница, известная своим уникальным голосом и харизмой. В её репертуаре можно найти как классические эстрадные хиты, так и современные композиции, которые покоряют сердца слушателей. Артистка много лет радует публику своим творчеством и является постоянным участником различных музыкальных фестивалей.

Что ожидать от концерта

В программе концерта прозвучат известные песни, которые стали настоящими хитами. Мишель Серова всегда невероятно энергична на сцене, и для зрителей она готовит многое интересное. Будьте готовы к живому взаимодействию и атмосферным моментам. Концерт пройдет в уютной атмосфере ресторана, где каждый сможет насладиться не только музыкой, но и вкусными блюдами от шеф-повара.

Где и как приобрести билеты

Билеты на концерт уже в продаже. Не пропустите возможность увидеть выступление Мишель Серовой вживую! Рекомендуем приобрести их заранее, чтобы обеспечить себе лучшие места на шоу.

Не упустите шанс стать свидетелем великолепного выступления и зарядиться позитивными эмоциями на концерте нашей любимой артистки!

Купить билет на концерт Мишель Серова

Апрель
Апрель
20:00
20:00
от 3500 ₽
от 3500 ₽

