Миша Кучеренко и Ксюша Мерняк. Проверочный концерт

Неповторимый стендап с Мишей Кучеренко и Ксюшей Мерняк

Не пропустите уникальную возможность насладиться проверочным стендап-концертом двух выдающихся комиков — Мишей Кучеренко и Ксюшей Мерняк. Эти артисты уже завоевали сердца зрителей своим остроумием и харизмой, и теперь они готовы поделиться своим опытом на одной сцене.

О комиках

Миша Кучеренко — комик с многолетним опытом, известный своим умением превращать повседневные ситуации в смешные истории. Его выступления всегда наполнены энергией и искренностью.

Ксюша Мерняк — яркая звезда стендапа, обладающая уникальным чувством юмора и способностью находить смешное в самых неожиданных местах. Ее выступления часто вызывают смех до слез.

Что ожидать на концерте

На проверочном стендап-концерте вы сможете увидеть не только готовые номера, но и первые версии шуток, которые комики будут оттачивать прямо на ваших глазах. Это шанс стать частью творческого процесса и оценить, как рождаются гениальные идеи.

Интересные факты

Миша Кучеренко является победителем нескольких стендап-конкурсов и регулярно выступает на крупнейших фестивалях.

Ксюша Мерняк — автор и ведущая популярного подкаста о комедии, где обсуждаются актуальные темы и секреты мастерства.

Не упустите шанс стать свидетелем этого уникального события! Мы уверены, что вечер будет наполнен смехом, положительными эмоциями и незабываемыми моментами.

Следите за анонсами и приходите на стендап-концерт, чтобы зарядиться хорошим настроением!