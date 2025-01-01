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Киноафиша Миша Кучеренко и Ксюша Мерняк. Проверочный концерт

Миша Кучеренко и Ксюша Мерняк. Проверочный концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Неповторимый стендап с Мишей Кучеренко и Ксюшей Мерняк

Не пропустите уникальную возможность насладиться проверочным стендап-концертом двух выдающихся комиков — Мишей Кучеренко и Ксюшей Мерняк. Эти артисты уже завоевали сердца зрителей своим остроумием и харизмой, и теперь они готовы поделиться своим опытом на одной сцене.

О комиках

Миша Кучеренко — комик с многолетним опытом, известный своим умением превращать повседневные ситуации в смешные истории. Его выступления всегда наполнены энергией и искренностью.

Ксюша Мерняк — яркая звезда стендапа, обладающая уникальным чувством юмора и способностью находить смешное в самых неожиданных местах. Ее выступления часто вызывают смех до слез.

Что ожидать на концерте

На проверочном стендап-концерте вы сможете увидеть не только готовые номера, но и первые версии шуток, которые комики будут оттачивать прямо на ваших глазах. Это шанс стать частью творческого процесса и оценить, как рождаются гениальные идеи.

Интересные факты

  • Миша Кучеренко является победителем нескольких стендап-конкурсов и регулярно выступает на крупнейших фестивалях.
  • Ксюша Мерняк — автор и ведущая популярного подкаста о комедии, где обсуждаются актуальные темы и секреты мастерства.

Не упустите шанс стать свидетелем этого уникального события! Мы уверены, что вечер будет наполнен смехом, положительными эмоциями и незабываемыми моментами.

Следите за анонсами и приходите на стендап-концерт, чтобы зарядиться хорошим настроением!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 27 сентября
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
18:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

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26 февраля в 20:00 Бродячая собака
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29 августа в 20:00 Бродячая собака
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