Миша Кострецов. Сольный стендап концерт

Приглашаем вас на уникальное событие в мире комедии – сольный стендап-концерт Миши Кострецова под названием “Stand Up Store Moscow”. Этот талантливый комик поднимет настроение и подарит вечер незабываемых впечатлений.
Миша Кострецов – мастер смешного и искреннего общения с аудиторией. Его выступления отличаются оригинальными темами и живыми рассказами из личной жизни. Энергия и харизма Миши не оставят равнодушным ни одного зрителя!
Билеты на концерт доступны в онлайн-продаже. Рекомендуем приобретать их заранее, чтобы гарантировать себе место в зале.
Не пропустите шанс провести вечер в компании смешных историй и хорошего настроения! Ждем вас на концерте!