Миша Кострецов. Сольный стендап-концерт "Stand Up Store Moscow"

Приглашаем вас на уникальное событие в мире комедии – сольный стендап-концерт Миши Кострецова под названием “Stand Up Store Moscow”. Этот талантливый комик поднимет настроение и подарит вечер незабываемых впечатлений.

Что можно ожидать от концерта?

Миша Кострецов – мастер смешного и искреннего общения с аудиторией. Его выступления отличаются оригинальными темами и живыми рассказами из личной жизни. Энергия и харизма Миши не оставят равнодушным ни одного зрителя!

Интересные факты о стендапе

Стендап-культура начала развиваться в России в начале 2000-х годов.

Сейчас стендап-комики собирают залы, которые вмещают сотни зрителей.

Миша Кострецов не только комик, но и участник известных программ на телевидении.

Билеты

Билеты на концерт доступны в онлайн-продаже. Рекомендуем приобретать их заранее, чтобы гарантировать себе место в зале.

Не пропустите шанс провести вечер в компании смешных историй и хорошего настроения! Ждем вас на концерте!