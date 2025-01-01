Меню
Миша Кострецов. Сольный стендап концерт
Билеты от 1000₽
18+
Возраст 18+
Приглашаем вас на уникальное событие в мире комедии – сольный стендап-концерт Миши Кострецова под названием “Stand Up Store Moscow”. Этот талантливый комик поднимет настроение и подарит вечер незабываемых впечатлений.

Что можно ожидать от концерта?

Миша Кострецов – мастер смешного и искреннего общения с аудиторией. Его выступления отличаются оригинальными темами и живыми рассказами из личной жизни. Энергия и харизма Миши не оставят равнодушным ни одного зрителя!

Интересные факты о стендапе

  • Стендап-культура начала развиваться в России в начале 2000-х годов.
  • Сейчас стендап-комики собирают залы, которые вмещают сотни зрителей.
  • Миша Кострецов не только комик, но и участник известных программ на телевидении.

Билеты

Билеты на концерт доступны в онлайн-продаже. Рекомендуем приобретать их заранее, чтобы гарантировать себе место в зале.

Не пропустите шанс провести вечер в компании смешных историй и хорошего настроения! Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

27 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
19:00 от 1000 ₽

