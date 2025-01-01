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Миша Кондратьев
Киноафиша Миша Кондратьев

Миша Кондратьев

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Сольный концерт Михаила Кондратьева: честный разговор о жизни

Михаил Кондратьев — стендап-комик и резидент Воронежского Стендап Клуба, ведущий шоу «Прочитали за вас». С комедией он на ты уже 13 лет. В свои 30 лет Михаил делится с публикой своими переживаниями, тревогами и личными историями.

О чем концерт?

Сольный концерт Михаила — это не просто набор шуток, а неловкий и искренний разговор с залом. Он затрагивает темы, близкие каждому: о большой и странной семье, о долгах и сомнениях, о детстве, в котором не было терапевтов, и о взрослой жизни, где уже ничего не исправить.

Зачем идти на концерт?

Если вы ищете возможность посмеяться и в то же время задуматься о важных вещах, этот концерт для вас. Михаил умеет поднимать серьезные темы с юмором, делая их доступными и понятными. Его искренность и открытость создают атмосферу доверия, где каждый зритель может найти что-то свое.

Не пропустите!

Приходите на концерт Михаила Кондратьева и получите заряд положительных эмоций и возможность взглянуть на свою жизнь через призму юмора. Это шоу обещает стать незабываемым!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 27 июля
Воронежский стендап-клуб Воронеж, просп. Революции, 39
20:00 от 600 ₽

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