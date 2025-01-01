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Миша Хорев
Билеты от 1000₽
Киноафиша Миша Хорев

Миша Хорев

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Миша Хорев: Концерт в Москве

Миша Хорев — самобытный артист и автор песен из Пензы, который уже зарекомендовал себя на музыкальной сцене России. Его творческое наследие включает в себя песни, звучащие в популярных сериалах, таких как «Галя, у нас отмена!» и «Ландыши. Такая нежная любовь».

22 августа Миша Хорев выступит на сцене MT bar с новым составом музыкантов. Это будет уникальная возможность насладиться живым инди-роком, наполненным настоящими эмоциями. Зрителей ждет мощное звучание гитар и тексты, которые трогают за живое.

Что ожидать на концерте

В программе вечера — проверенные хиты и новые треки, среди которых композиции из недавно выпущенного EP «Прекрасно в грустном». Это альбом, в котором Миша делится своими переживаниями и эмоциями, позволяя слушателям глубже понять его мир.

Почему стоит прийти

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Приходите, чтобы почувствовать атмосферу, подпеть любимые песни и прожить незабываемые моменты вместе с артистом. Концерт Миши Хорева — это не просто музыка, это способ соединиться с собой и окружающими.

Ждем вас 22 августа в MT bar!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 августа
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 1000 ₽

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