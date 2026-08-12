Икар в эпоху цифрового солнца: выставка в SISTEMA GALLERY

SISTEMA GALLERY рада представить персональную выставку художника Миши Бурого под названию «Икар в эпоху цифрового солнца». Этот проект затрагивает важные аспекты человеческого существования в современном мире, где непрерывность становится основным способом жизни.

Сегодняшняя реальность характеризуется постоянной активностью. События возникают и быстро исчезают в потоке данных, что смещает акцент на скорость исчезновения, а не на длительность. Именно в таких условиях понятие следа приобретает особую значимость. Ранее след сохранял память о действии и указывал на его автора. Теперь же он всё чаще становится результатом множества сложных процессов, проходящих через человечество. След фиксирует не отдельный жест, а структуру опыта.

Образ Икара и цифровое влияние

Известный миф о Икаре служит метафорой современного человека. Мы живем, окруженные экранами и информационными потоками, которые постепенно формируют наше существование. Это цифровое влияние проникает в повседневную жизнь и становится неотъемлемой частью нашей среды. Меняется и положение нашего тела: оно включает в себя режим постоянной готовности, и след теряет свою очевидность.

Три состояния: от накопления к игре

В проекте Бурого след анализируется как место пересечения различных сил. Реальность оставляет свои отпечатки и меняет структуру нашего опыта. Тело становится картой напряжений, где каждый след хранит память об окружающей среде. Эта трансформация выражается через три состояния, согласно ницшеанской триаде:

Накопление: тело принимает на себя следы окружающего мира.

тело принимает на себя следы окружающего мира. Дистанция: человек начинает различать механизмы, формирующие его опыт.

человек начинает различать механизмы, формирующие его опыт. Игра: след обретает самостоятельность внутри непрерывного течения жизни.

Эти состояния сосуществуют и постоянно сменяют друг друга, создавая циклическую структуру современного существования. Непрерывность становится условием данного опыта и материалом для его преобразования.

Живопись как фиксация опыта

В рамках выставки живопись играет роль фиксации этих процессов. Визуальное пространство сохраняет следы взаимодействия человека с окружающей средой, через которые проявляется структура современного времени. Так возникает фигура Икара цифровой эпохи: свет информационных потоков окружает человека, определяя ритм его существования, а остающийся след позволяет увидеть силы, формирующие опыт в наше время.