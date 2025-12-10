Меню
Миры Ханса Циммера
Билеты от 3500₽
О концерте

Музыка Ханса Циммера в театре «Одеон»

В театре «Одеон» в Москве состоится впечатляющий концерт оркестра Imperialis Orchestra. Это грандиозное событие приурочено к творчеству знаменитого немецкого кинокомпозитора Ханса Циммера, который получил множество наград, включая «Оскар» и «Золотой глобус».

Знакомство с композитором

Ханс Циммер прославился благодаря своей музыке к таким культовым фильмам, как «Король Лев», «Гладиатор», «Пираты Карибского моря», «Интерстеллар» и «Дюна». Его произведения стали неотъемлемой частью кинематографа, сочетая эмоциональность и масштабность.

Мультимедийное шоу

Концерт обещает стать настоящим мультимедийным шоу. Зрители смогут насладиться не только живым звучанием оркестра, но и новыми интерпретациями музыкальных произведений Циммера, дополненными эффектными визуальными элементами. Это уникальное сочетание делает событие особенно привлекательным для поклонников симфонической и киномузыки.

Не пропустите

Стоит отметить, что музыка Циммера сильно повлияла на звучание современных фильмов, а его стиль вдохновил множество других композиторов. Не упустите возможность стать частью этого яркого концерта, который объединит атмосферу театра и силу музыкального искусства.

Купить билет на концерт Миры Ханса Циммера

Декабрь
Январь
10 декабря среда
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 3500 ₽
17 декабря среда
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 3500 ₽
23 декабря вторник
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 3500 ₽
5 января понедельник
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 3500 ₽
17 января суббота
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 3500 ₽
30 января пятница
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 3500 ₽

