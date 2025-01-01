Меню
Mirror of Enigma
Киноафиша Mirror of Enigma

Mirror of Enigma

О концерте

Волшебство музыки на концерте Mirror of Enigma в Астане

Концерт Mirror of Enigma — это яркий пример того, как смелые идеи могут создавать нечто поистине великолепное. Мы приглашаем вас на премьеру программы шоу MIRROR OF ENIGMA!

Древние мелодии в современном звучании

В программе звучат легендарные хиты SANDRA: от ARABESQUE до ENIGMA. Элементы электроники, эмбиента и хорового пения создают уникальную музыкальную атмосферу, уносящую зрителей в необычный мир звуков.

Этно и поп-музыка в одном концерте

Концерт виртуозно сочетает этно и поп-музыку, а широкий спектр этнических инструментов создает удивительные звуковые пейзажи. Их мягкое и глубокое звучание придает особую атмосферу и настроение. Сочетание этих инструментов в стиле New Age обогащает музыкальное полотно, делая его более проникновенным и эмоциональным.

Хиты, которые завораживают

В программе вы услышите популярные хиты Enigma, Sandra, Gregorian и Arabesque, такие как:

  • «Sadeness»
  • «Return To Innocence»
  • «Gravity Of Love»
  • «Mea Culpa»
  • «Moments Of Peace»
  • «Secret Land»
  • «Everlasting Love»
  • «Maria Magdalena»
  • «Midnight Dancer»
  • «Johnny Wanna Live»

Эти и многие другие композиции подарят вам незабываемые моменты в компании прекрасной музыки. Не упустите возможность стать частью этого музыкального волшебства!

Купить билет на концерт Mirror of Enigma

Январь
23 января пятница
19:00
Дворец «Жастар» Астана, пр. Республики 34
от 8000 ₽

