Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Mirror of Enigma
Киноафиша Mirror of Enigma

Mirror of Enigma

О концерте

Концерт Mirror of Enigma в Алматы: музыкальное событие, которого нельзя пропустить!

Концерт "Mirror of Enigma" обещает стать ярким изложением смелых идей, воплощенных в уникальном шоу. Это мероприятие объединяет величайшие хиты артистов, таких как Sandra, Gregorian и Enigma, создавая завораживающую атмосферу для зрителей.

Музыкальная палитра хитов

В программе прозвучат легендарные композиции, знакомые многим: от «Sadeness» до «Maria Magdalena». Уникальное сочетание электроники, эмбиента и традиционного хорового пения гарантирует зрелище, которое запомнится надолго.

Звуковая архитектура концерта

Шоу "Mirror of Enigma" виртуозно объединяет этнические и поп-мелодии. Используемые этнические инструменты создают удивительные звуковые ландшафты, погружающие слушателей в атмосферу оригинальности и эмоций. Музыка в стиле New Age обогащает звуковое полотно, делая его особенно проникновенным.

Знаменитые треки в программе

Вы услышите не только хиты, уже ставшие классикой, но и множество других любимых мелодий, таких как «Return To Innocence», «Gravity Of Love», «Moments Of Peace» и «Everlasting Love».

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события в Алматы!

Купить билет на концерт Mirror of Enigma

Помощь с билетами
В других городах
Январь
24 января суббота
19:00
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56

В ближайшие дни

SLAUGHTER TO PREVAIL в Алматы
Тяжелый рок
SLAUGHTER TO PREVAIL в Алматы
12 февраля в 20:00 Almaty Arena
от 25000 ₽
Газизхан Шекербеков
Поп
Газизхан Шекербеков
21 декабря в 20:00 Дворец Республики
Билеты
Harry Potter and wizards of Tynda Music
Живая музыка
Harry Potter and wizards of Tynda Music
28 декабря в 19:30 Дворец Республики
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше