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Mirror of Enigma. Легендарные хиты Энигма, Сандра, Грегориан
Киноафиша Mirror of Enigma. Легендарные хиты Энигма, Сандра, Грегориан

Mirror of Enigma. Легендарные хиты Энигма, Сандра, Грегориан

12+
Возраст 12+

О концерте

Зеркало Энигмы: концерт, который объединяет эпохи

Уникальное шоу Mirror of Enigma («Зеркало Энигмы») представляет собой удивительное музыкальное событие, где таинственные хиты Enigma сочетаются с величественными звучаниями григорианских хоралов и чувственной музыкой Сандры.

Программа виртуозно объединяет этно и поп-музыку. Широкий спектр этнических инструментов создает удивительные звуковые пейзажи, а мягкое, глубокое звучание наполняет атмосферу особым настроением. Это сочетание обогащает музыкальное полотно, делая его более проникновенным и эмоциональным.

На сцене прозвучат легендарные хиты, такие как:

  • Sadeness («Печаль»)
  • The Rivers of Belief («Реки веры»)
  • Mea Culpa («Меа кульпа»)
  • Return to Innocence («Возвращение к невинности»)
  • Moment of Peace («Момент мира»)
  • Secret Land («Секретная земля»)

Эти композиции сохраняют дух оригиналов и представляют лучшие музыкальные произведения от Энигма, Грегориан и Сандра.

Mirror of Enigma — это смелый арт-проект, где прошлое встречается с будущим, а музыка становится мостом между эпохами и культурами!

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В других городах
Ноябрь
11 ноября среда
19:00
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5

Фотографии

Mirror of Enigma. Легендарные хиты Энигма, Сандра, Грегориан Mirror of Enigma. Легендарные хиты Энигма, Сандра, Грегориан Mirror of Enigma. Легендарные хиты Энигма, Сандра, Грегориан Mirror of Enigma. Легендарные хиты Энигма, Сандра, Грегориан Mirror of Enigma. Легендарные хиты Энигма, Сандра, Грегориан Mirror of Enigma. Легендарные хиты Энигма, Сандра, Грегориан Mirror of Enigma. Легендарные хиты Энигма, Сандра, Грегориан Mirror of Enigma. Легендарные хиты Энигма, Сандра, Грегориан

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