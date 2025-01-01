Меню
Mirror of Enigma. Легендарные хиты Enigma, Gregorian, Sandra
Mirror of Enigma. Легендарные хиты Enigma, Gregorian, Sandra

Mirror of Enigma. Легендарные хиты Enigma, Gregorian, Sandra

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Легендарные хиты Enigma в новом звучании

Уникальное шоу Mirror Of Enigma объединяет таинственную глубину хитов Enigma, величие григорианских хоралов и чувственность песен Sandra в единое музыкальное целое. Это концерт не просто выступление — это погружение в мир звуков, где каждая нота переплетается с эмоциями.

Музыкальная палитра

В программе виртуозно сочетаются этно и поп-музыка. Широкий спектр этнических инструментов создает удивительные звуковые пейзажи, наполняя пространство мягким и глубоким звучанием. Это придает особую атмосферу и настроение, позволяя зрителям полностью отдаться музыкальному переживанию.

Знаковые композиции Enigma

На сцене прозвучат легендарные хиты, такие как Sadeness, The Rivers Of Belief, Mea Culpa, Return To Innocence, Moment Of Peace, Secret Land и многие другие. Все они сохраняют дух оригиналов, даря зрителям возможность заново открыть для себя лучшие музыкальные произведения Enigma, Gregorian и Sandra.

Арт-проект с глубоким смыслом

Mirror Of Enigma — смелый арт-проект, в котором прошлое встречается с будущим. Музыка становится мостом между эпохами и культурами, увлекая зрителей в захватывающее путешествие сквозь время.

Купить билет на концерт Mirror of Enigma. Легендарные хиты Enigma, Gregorian, Sandra

Февраль
3 февраля вторник
19:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 1500 ₽

