Мировые звёзды на Новый год
Киноафиша Мировые звёзды на Новый год

Мировые звёзды на Новый год

6+
Возраст 6+

О концерте

9 января в БКЗ «Октябрьский» состоится настоящее новогоднее музыкальное волшебство, которое захватит дух и подарит невероятные впечатления! Это вечер, когда золотая эпоха 80х оживет на уникальном концерте "Мировые звезды на Новый год!" На сцене выступят кумиры нескольких поколений: Arabesque, Joy и Bad Boys Blue, - чьи хиты звучали на всех дискотеках и занимали лидирующие позиции в хит-парадах. Артисты, которые по праву считаются легендами, подарят вам незабываемые эмоции и атмосферу праздника. В этот вечер для вас прозвучат главные мировые хиты эпохи: «In the Heat of a Disco Night», «Midnight Dancer», «Touch by Touch», «Valerie», «Hello», «You're A Woman», «Pretty Young Girl», «Gimme Gimme Your Lovin’» и, конечно, неподражаемая «I Wanna Hear Your Heartbeat». Концерт "Мировые звезды на Новый год" — это не просто музыкальное событие, а настоящий праздник, который позволит вам начать 2026 год с радостных воспоминаний и вдохновения на весь год вперед. Погрузитесь в волшебство 80-х и отпразднуйте Новый год с любимыми песнями, которые подарят счастье и останутся в памяти навечно! Присоединяйтесь к празднику жизни и позвольте своему сердцу петь вместе с легендами сцены! Билет на этот уникальный концерт станет лучшим подарком на Новый год вашим близким!

Январь
9 января пятница
19:00
Октябрьский Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
от 2700 ₽

