Мировые шедевры оперы и мюзикла. Нотр-Дам де Пари, Иисус Христос – Суперзвезда, Кошки

Приглашаем вас на вечер, который объединит выразительность оперного вокала и эмоциональную силу мюзиклов
На сцене прозвучат арии и дуэты из культовых произведений Эндрю Ллойда-Уэббера, таких как «Иисус Христос – Суперзвезда» и «Кошки», а также шедевры Риккардо Коччанте, включая музыку из «Нотр-Дам де Пари».
Звучание органа
Ключевую роль в этом спектакле исполнит король инструментов – орган. Его колористическое богатство тембров добавит уникальную атмосферу и глубину звучанию. В исполнении замечательных оперных певцов вы сможете насладиться безупречностью академического вокала.
Исполнители
На сцене выступят:
- Евгения Красилова (сопрано) – заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI и эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1»;
- Владислав Шавров (баритон) – лауреат международных конкурсов;
- Игорь Гольденберг (орган) – виртуозный исполнителем на органе.
Программа вечера
В программе:
- И. С. Бах. Токката и фуга ре минор
- Р. Коччанте. Мюзикл «Нотр-Дам де Пари»: Дуэт Квазимодо и Эсмеральды «Мой дом – твой дом» и Ария Эсмеральды «Жить»
- «Belle» из «Нотр-Дам де Пари»
- Дж. Верди. Болеро Елены из оперы «Сицилийская вечерня»
- Дж. Верди. Ария Ренато из оперы «Бал-маскарад»
- Дж. Пуччини. Ария Лауретты из оперы «Джанни Скикки»
- С. Рахманинов. Ария Алеко из оперы «Алеко»
- Э. Ллойд Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – Суперзвезда»: Ария Марии Магдалины и Ария Ирода
- Мюзикл «Кошки»: Memory и Macavity
Обратите внимание, что возможны изменения в программе.
Информация для зрителей
Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта). Пожалуйста, учтите, что парковка на территории собора запрещена. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального вечера!