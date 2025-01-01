Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 1000₽
Киноафиша Мировые шедевры оперы и мюзикла. Нотр-Дам де Пари, Иисус Христос – Суперзвезда, Кошки

Мировые шедевры оперы и мюзикла. Нотр-Дам де Пари, Иисус Христос – Суперзвезда, Кошки

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Приглашаем вас на вечер, который объединит выразительность оперного вокала и эмоциональную силу мюзиклов

На сцене прозвучат арии и дуэты из культовых произведений Эндрю Ллойда-Уэббера, таких как «Иисус Христос – Суперзвезда» и «Кошки», а также шедевры Риккардо Коччанте, включая музыку из «Нотр-Дам де Пари».

Звучание органа

Ключевую роль в этом спектакле исполнит король инструментов – орган. Его колористическое богатство тембров добавит уникальную атмосферу и глубину звучанию. В исполнении замечательных оперных певцов вы сможете насладиться безупречностью академического вокала.

Исполнители

На сцене выступят:

  • Евгения Красилова (сопрано) – заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI и эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1»;
  • Владислав Шавров (баритон) – лауреат международных конкурсов;
  • Игорь Гольденберг (орган) – виртуозный исполнителем на органе.

Программа вечера

В программе:

  • И. С. Бах. Токката и фуга ре минор
  • Р. Коччанте. Мюзикл «Нотр-Дам де Пари»: Дуэт Квазимодо и Эсмеральды «Мой дом – твой дом» и Ария Эсмеральды «Жить»
  • «Belle» из «Нотр-Дам де Пари»
  • Дж. Верди. Болеро Елены из оперы «Сицилийская вечерня»
  • Дж. Верди. Ария Ренато из оперы «Бал-маскарад»
  • Дж. Пуччини. Ария Лауретты из оперы «Джанни Скикки»
  • С. Рахманинов. Ария Алеко из оперы «Алеко»
  • Э. Ллойд Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – Суперзвезда»: Ария Марии Магдалины и Ария Ирода
  • Мюзикл «Кошки»: Memory и Macavity

Обратите внимание, что возможны изменения в программе.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта). Пожалуйста, учтите, что парковка на территории собора запрещена. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 октября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

The Jazz Loft Band
18+
Джаз
The Jazz Loft Band
5 ноября в 20:00 Ритм-блюз
от 1500 ₽
6+
Живая музыка
«Уважаемые граждане». Музыкально-литературный вечер по произведениям М. Зощенко
27 сентября в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 500 ₽
Вивальди. Времена Года
0+
Классическая музыка
Вивальди. Времена Года
14 августа в 19:30 Театр «Русская песня». Основная сцена
от 1700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше