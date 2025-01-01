Мировые шедевры на саксофонах при свечах. Новогодний концерт

Ротонда Дома голландской церкви (Центр искусства и музыки на Невском, 20) представляет собой уникальное культурное пространство, сохранившее дух XVIII века. В этом историческом здании когда-то располагался голландский квартал, а сама церковь была известна своим роскошным органом Walcker, который теперь звучит в Капелле Санкт-Петербурга.
Сейчас в красивейшей ротонде установлен исторический голландский орган 1910 года, созданный мастером Мартом Вермейленом. Он был привезён из Нидерландов в 2020 году и сегодня радует зрителей в преддверии новогодний праздника.
В волшебном свете сотен свечей зрителей ожидает яркий концерт, посвящённый саксофону – «королю джаза и романтики». Инструменты в программе представлены в четырёх разновидностях, раскрывая новые грани классических произведений.
Вечер наполнит калейдоскоп эмоций. Вы услышите веселую «Розовую пантеру» Генри Манчини, страстное «Либертанго» Астора Пьяццоллы, задорную польку Штрауса и величественный «Марш» из «Щелкунчика» Чайковского. Виртуозное исполнение квартета саксофонов и проникновенные импровизации создадут неповторимую атмосферу праздника, наполняя сердца радостью и предвкушением чудес.
Квартет, основанный в 2019 году Игорем Кузнецовым, состоит из лауреатов международных конкурсов классического саксофона и солистов Санкт-Петербургского оркестра саксофонов. В их числе – приглашенные солисты Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, Мариинского и Михайловского театров.
Этот концерт – идеальный способ провести время с близкими. Позвольте себе забыть о повседневных заботах и насладиться атмосферой, где музыка и свет сплетаются в волшебный танец.
Квартет саксофонов Игоря Кузнецова:
Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет.