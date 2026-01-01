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Мировые шедевры на 12 саксофонах
Билеты от 700₽
Киноафиша Мировые шедевры на 12 саксофонах

Мировые шедевры на 12 саксофонах

6+
Продолжительность 80 минут
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Саксофоны в Светлановском зале Дома музыки

В Светлановском зале Московского международного Дома музыки выступит ансамбль из двенадцати саксофонистов. Исполнители известны адаптацией классических шедевров, таких как «Болеро» Мориса Равеля и «Кармен» Жоржа Бизе. Кроме того, они представят джазовые стандарты и авторские композиции, что создаст необычную акустическую атмосферу.

Концерт предлагает уникальную программу, в которой классические и современные произведения прозвучат в аранжировке для саксофонов. Это будет интересно любителям классической музыки, джаза и тем, кто хочет услышать новые интерпретации знакомых произведений.

Большой Ансамбль Саксофонов «Novo – 12»

Грандиозную программу подготовили музыканты Большого Ансамбля Саксофонов «Novo – 12». На сцене одновременно будут находиться 12 музыкантов-саксофонистов, которые продемонстрируют мастерство и артистизм.

Уникальные интерпретации

Ожидайте необычные прочтения известных классических произведений в неподражаемой манере исполнения на 12 саксофонах. Зазвучит чарующая Сюита из музыки к балету «Щелкунчик», темпераментные «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь», а также торжественно-величественная Токката и фуга ре минор Баха, экспрессивная «Гроза» Вивальди из «Времен года» и божественно красивая ария «Casta Diva» из оперы «Норма».

Современные произведения

Во втором отделении прозвучит музыка современных композиторов. Сначала вы услышите страстную композицию Артуро Маркеса «Danzon №2», сотканную из этнических мексиканских мотивов. Затем сменится атмосферной романтичной зарисовкой «Четыре картины из жизни Нью-Йорка» Роберто Молинелли. Кстати, это произведение было написано специально для ансамбля саксофонов. В финале прозвучит яркая и нежная Сюита из музыки к опере «Кармен» Бизе.

Обратите внимание: в программе возможны изменения.

Продолжительность мероприятия: 2 отделения по 40 минут.

 

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Февраль
5 февраля пятница
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
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