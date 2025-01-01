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Мировые Саундтреки при свечах. The Best с АСО-оркестром
Киноафиша Мировые Саундтреки при свечах. The Best с АСО-оркестром

Мировые Саундтреки при свечах. The Best с АСО-оркестром

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мультимедийное симфоническое шоу

Приглашаем вас на уникальное мультимедийное симфоническое шоу «Мировые саундтреки при свечах - The Best» в исполнении Avatar Cinematic Orchestra (ACO). Это незабываемое событие объединяет лучшие мелодии из культовых фильмов со всего мира.

Знаковые композиторы

На концерте прозвучат музыкальные произведения выдающихся композиторов, таких как:

  • Ханс Циммер
  • Джон Уильямс
  • Дэвид Арнольд
  • Джастин Гурвитц
  • Рамин Джавади
  • Эндрю Лойд Уэббер

Эти имена представляют современную классическую музыку и создают главные саундтреки XX и XXI веков.

Музыка как искусство

Музыка, представленная на концерте, — это не просто сопровождение фильмов, а целый симфонический мир. Она завораживает, погружает в атмосферу кино и передает все переживания героев экрана, оставаясь в памяти навсегда.

Не упустите шанс

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера! Концерт обещает подарить зрителям незабываемые эмоции и впечатления. Ждем вас на «Мировых саундтреках при свечах»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 31 июля
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
19:00 от 2250 ₽
Краснодар, 14 августа
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
19:00 от 1990 ₽
Ростов-на-Дону, 12 сентября
Ростовская филармония Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 170
19:00 от 1550 ₽
Ростов-на-Дону, 7 ноября
Ростовская филармония Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 170
19:00 от 1590 ₽
Ростов-на-Дону, 4 декабря
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 1500 ₽

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