Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей
Киноафиша Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей

Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей

12+
Возраст 12+

О концерте

Рок-хиты при свечах в симфоническом исполнении

Приглашаем вас на грандиозный концерт, где прозвучат самые известные композиции легендарных рок-групп. Этот вечер станет настоящим праздником музыки, который объединит свободу, драйв и невероятные звуковые эффекты.

На сцене вас ждёт симфонический оркестр, который воссоздаст мощное звучание рядом с пронзительными соло гитар. Сочетание живой музыки и симфонического сопровождения гарантирует неповторимую атмосферу и эмоциональный заряд.

Концерт обещает стать феерией звуков и ритмов, которая перенесёт зрителей в мир бессмертной музыки. Не упустите возможность насладиться уникальным представлением, где каждый аккорд зазвучит по-новому!

Купить билет на концерт Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
Март
Июнь
26 февраля четверг
19:00
ДК «Красное Сормово» Нижний Новгород, Юбилейный б-р, 32
от 1500 ₽
27 марта пятница
19:00
КДК им. Ленина Казань, Копылова, 2а
от 1390 ₽
22 июня понедельник
19:00
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
от 1790 ₽

В ближайшие дни

Call Me Karizma
12+
Рок Хип-хоп
Call Me Karizma
4 апреля в 19:00 Nenavist'
Билеты
Праздничный концерт ко Дню 8 марта
12+
Поп
Праздничный концерт ко Дню 8 марта
5 марта в 18:30 ДК «Красное Сормово»
Билеты
Dethklok Tribute (Dethklon)
16+
Рок
Dethklok Tribute (Dethklon)
29 мая в 20:00 Alcatraz
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше