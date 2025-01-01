Мировые рок-хиты в сияние 2000 свечей. Orchestra of New Time

Приглашаем вас на незабываемый концерт Orchestra of New Time, который состоится в ближайшие дни. Этот уникальный коллектив объединяет в своих рядах классических, джазовых и рок-музыкантов, создавая неповторимый стиль исполнения.
На концерте прозвучат лучшие мировые рок-хиты последних десятилетий. Вы услышите композиции таких легендарных групп, как:
Эта симфония наполнена ностальгией и сильными эмоциями, которые будут переданы через мастерство исполнителей.
Среди участников коллектива:
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и атмосферой, которую создаст Orchestra of New Time. Мы обещаем, что этот вечер станет для вас настоящим праздником музыки!