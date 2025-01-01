Мировые рок-хиты в сияние 2000 свечей. Orchestra of New Time

Концерт Orchestra of New Time: Рок-хиты в симфоническом звучании

Приглашаем вас на незабываемый концерт Orchestra of New Time, который состоится в ближайшие дни. Этот уникальный коллектив объединяет в своих рядах классических, джазовых и рок-музыкантов, создавая неповторимый стиль исполнения.

Музыкальная программа

На концерте прозвучат лучшие мировые рок-хиты последних десятилетий. Вы услышите композиции таких легендарных групп, как:

Scorpions

Bon Jovi

Король и Шут

Metallica

Rammstein

Linkin Park

Ария

Queen

Кино

Эта симфония наполнена ностальгией и сильными эмоциями, которые будут переданы через мастерство исполнителей.

Выдающиеся исполнители

Среди участников коллектива:

Даниил Валерьевич Червяков — заслуженный деятель искусств Краснодарского края;

— заслуженный деятель искусств Краснодарского края; Анастасия Головачева — победитель международного конкурса «Искусство 21 века»;

— победитель международного конкурса «Искусство 21 века»; Макарская Мария — победитель всероссийского конкурса камерных ансамблей;

— победитель всероссийского конкурса камерных ансамблей; Елена Мурзакова — победитель международного конкурса International Piano Competition Spanish Composers в Мадриде;

— победитель международного конкурса International Piano Competition Spanish Composers в Мадриде; и другие музыканты-лауреаты международных и всероссийских конкурсов.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и атмосферой, которую создаст Orchestra of New Time. Мы обещаем, что этот вечер станет для вас настоящим праздником музыки!