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Мировые рок-хиты в сияние 2000 свечей. Orchestra of New Time
Киноафиша Мировые рок-хиты в сияние 2000 свечей. Orchestra of New Time

Мировые рок-хиты в сияние 2000 свечей. Orchestra of New Time

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт Orchestra of New Time: Рок-хиты в симфоническом звучании

Приглашаем вас на незабываемый концерт Orchestra of New Time, который состоится в ближайшие дни. Этот уникальный коллектив объединяет в своих рядах классических, джазовых и рок-музыкантов, создавая неповторимый стиль исполнения.

Музыкальная программа

На концерте прозвучат лучшие мировые рок-хиты последних десятилетий. Вы услышите композиции таких легендарных групп, как:

  • Scorpions
  • Bon Jovi
  • Король и Шут
  • Metallica
  • Rammstein
  • Linkin Park
  • Ария
  • Queen
  • Кино

Эта симфония наполнена ностальгией и сильными эмоциями, которые будут переданы через мастерство исполнителей.

Выдающиеся исполнители

Среди участников коллектива:

  • Даниил Валерьевич Червяков — заслуженный деятель искусств Краснодарского края;
  • Анастасия Головачева — победитель международного конкурса «Искусство 21 века»;
  • Макарская Мария — победитель всероссийского конкурса камерных ансамблей;
  • Елена Мурзакова — победитель международного конкурса International Piano Competition Spanish Composers в Мадриде;
  • и другие музыканты-лауреаты международных и всероссийских конкурсов.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и атмосферой, которую создаст Orchestra of New Time. Мы обещаем, что этот вечер станет для вас настоящим праздником музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 22 сентября
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
19:00 от 1400 ₽

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