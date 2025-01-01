Меню
Мировые Рок-хиты в исполнении Good Orchestra
О концерте/спектакле

Мировые рок-хиты в джазовом прочтении

В джаз-клубе Ритм Блюз состоится уникальный концерт коллектива Good Orchestra, который предложит зрителям свежую интерпретацию всемирно известных рок-композиций. На сцене прозвучит мощный микс классического рока и яркой палитры джаза, в котором активно участвуют саксофоны, тромбоны и трубы.

Программа вечера

В программе концерта ожидаются культовые хиты таких легендарных групп, как The Beatles, Depeche Mode, Linkin Park, Кино и Король и Шут. От проникновенной «Hotel California» до энергичной «Аргентина-Ямайка» — каждый трек станет для зрителей открытием с новой, неожиданием подачей.

Уникальный опыт для зрителей

Good Orchestra не просто исполняет классические рок-композиции, а создает их заново. Каждый номер погружает зрителей в новый музыкальный опыт, который сочетает в себе элементы джаза и рока. Это прекрасная возможность насладиться известными мелодиями в новом звучании и получить эмоции, которые не оставят равнодушными ни одного ценителя музыки.

Не пропустите это уникальное событие, которое подарит вам незабываемые впечатления!

Сентябрь
30 сентября вторник
20:30
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1200 ₽

