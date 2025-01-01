Мировые рок-хиты с АСО-оркестром

Мировые Рок-Хиты с Avatar Cinematic Orchestra

Приглашаем вас на грандиозный концерт «Мировые Рок-Хиты с Avatar Cinematic Orchestra-ACO», который состоится в формате двух отделений с антрактом. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей рок-музыки и симфонического звучания.

Захватывающее звучание и визуальные эффекты

Вас ждут мощный звук и потрясающие спецэффекты. Во время концерта вы увидите яркое световое представление и пронзающие лучи лазера, которые создадут уникальную атмосферу. Этот концерт не оставит вас равнодушными!

Лучшие композиции в авторской обработке

В программе концерта прозвучат лучшие хиты как зарубежных, так и российских рок-исполнителей. Вы услышите известные композиции в оригинальной авторской интерпретации. В великолепной программе гармонично сочетаются инструментальные произведения симфонического оркестра и великолепный вокал солистов ACO-оркестра.

Разнообразие стилей

Концерт охватывает широкий спектр музыкальных стилей: от тяжелого рока до Classical Crossover. Вы сможете насладиться хитами таких легенд, как: Queen, Nirvana, Metallica, Muse, Blur, Maneskin, Led Zeppelin, AC/DC, Rammstein, System Of A Down, Scorpions, Cranberries, Roxette и многих других.

Российские рок-группы

Не обойдется и без отечественных хитов! В программе представлены песни таких культовых групп, как: Кино, Наутилус Помпилиус, Ария, Король и Шут, Мумий Тролль, Сектор газа, Алиса, Леприконсы, Звери, Чайф и многих других.

P.S. Обратите внимание, что программа может изменяться.