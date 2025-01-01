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Мировые рок-хиты с АСО-оркестром
Киноафиша Мировые рок-хиты с АСО-оркестром

Мировые рок-хиты с АСО-оркестром

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Мировые Рок-Хиты с Avatar Cinematic Orchestra

Приглашаем вас на грандиозный концерт «Мировые Рок-Хиты с Avatar Cinematic Orchestra-ACO», который состоится в формате двух отделений с антрактом. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей рок-музыки и симфонического звучания.

Захватывающее звучание и визуальные эффекты

Вас ждут мощный звук и потрясающие спецэффекты. Во время концерта вы увидите яркое световое представление и пронзающие лучи лазера, которые создадут уникальную атмосферу. Этот концерт не оставит вас равнодушными!

Лучшие композиции в авторской обработке

В программе концерта прозвучат лучшие хиты как зарубежных, так и российских рок-исполнителей. Вы услышите известные композиции в оригинальной авторской интерпретации. В великолепной программе гармонично сочетаются инструментальные произведения симфонического оркестра и великолепный вокал солистов ACO-оркестра.

Разнообразие стилей

Концерт охватывает широкий спектр музыкальных стилей: от тяжелого рока до Classical Crossover. Вы сможете насладиться хитами таких легенд, как: Queen, Nirvana, Metallica, Muse, Blur, Maneskin, Led Zeppelin, AC/DC, Rammstein, System Of A Down, Scorpions, Cranberries, Roxette и многих других.

Российские рок-группы

Не обойдется и без отечественных хитов! В программе представлены песни таких культовых групп, как: Кино, Наутилус Помпилиус, Ария, Король и Шут, Мумий Тролль, Сектор газа, Алиса, Леприконсы, Звери, Чайф и многих других.

P.S. Обратите внимание, что программа может изменяться.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 28 августа
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
19:00 от 990 ₽
Ростов-на-Дону, 6 сентября
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 1550 ₽

В ближайшие дни

Женский стендап
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27 сентября в 19:00 Центральный концертный зал
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Шоу «Южная импровизация»
31 августа в 20:00 Оборотень
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