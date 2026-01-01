О концерте

Мировые рок-хиты при свечах: музыкальный вечер в культурном центре «Урал»

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на концерт «Мировые рок-хиты при свечах», который пройдет в зале культурного центра «Урал».

Это событие будет уникальным музыкальным опытом, в котором сольются два великих жанра — рок и классическая музыка. Зрители смогут насладиться знаменитыми мелодиями рок-классиков в оригинальных аранжировках, исполненных виртуозными музыкантами, в окружении сотен свечей, что создаст волшебную атмосферу.

Исполнители на 7 апреля

Септет «Aurora» создан из профессиональных музыкантов из Екатеринбурга, которые являются выпускниками Уральской государственной консерватории имени М. П. Мусоргского. Эти лауреаты Международных и Всероссийских конкурсов активно участвуют в фестивалях и выступлениях как солисты в Свердловском Академическом театре музыкальной комедии и Екатеринбургском государственном театре Оперы и балета.

  • Валерия Файзулина (скрипка)
  • Татьяна Терехова (скрипка)
  • Наталья Смолина (альт)
  • Александр Терещук (виолончель)
  • Виталий Смолин (бас-гитара)
  • Антон Коновалов (фортепиано)
  • Роман Кирьянов (ударные)

Исполнители на 8 мая

Состав «Aurora» останется таким же, что обеспечит неизменное качество исполнения. Музыканты продолжают радовать зрителей снова и снова, подтверждая свои звания лауреатов.

  • Валерия Файзулина (скрипка)
  • Татьяна Терехова (скрипка)
  • Наталья Смолина (альт)
  • Александр Терещук (виолончель)
  • Виталий Смолин (бас-гитара)
  • Анастасия Фартушняк (фортепиано)
  • Роман Кирьянов (ударные)

Важно! В программе концерта и составе артистов возможны изменения. Подарите себе волшебный вечер, где классика и рок сольются в мощном потоке страсти, энергии и вдохновения! Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.

Июнь
Июль
Август
18 июня четверг
19:00
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
от 599 ₽
3 июля пятница
19:00
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
от 599 ₽
15 июля среда
19:00
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
от 599 ₽
21 августа пятница
19:00
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
от 599 ₽
29 августа суббота
18:00
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
от 599 ₽

