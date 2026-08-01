Мировые рок-хиты при свечах в старинной церкви

Зажигательные рок-хиты в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда Crush String Quartet приглашает вас на уникальные концерты, которые пройдут в Шведской церкви Святой Екатерины — архитектурном памятнике Санкт-Петербурга. Это удивительное место, построенное в 1865 году, славится своей восхитительной акустикой и атмосферой, что делает его идеальным для исполнения самых известных рок-композиций.

Музыка, запечатлевшая лучшие моменты жизни

На сцене выступят виртуозы струнного квартета, которые создадут невероятное звучание, сочетая классическую школу и современные музыкальные хиты. Вы услышите песни, под которые переживали самые яркие моменты своей жизни: от подростковых страстей до незабываемых ночей с друзьями.

Что будет звучать на концерте

В программе — хиты, которые станут важной частью музыкальной истории для каждого из нас:

Linkin Park — Numb

AC/DC — Thunderstruck

Bon Jovi — It's My Life

Fall Out Boy — Centuries

Queen — The Show Must Go On и We Will Rock You

Gorillaz — Feel Good Inc.

System of a Down — Chop Suey

Linkin Park — In the End

Skillet — Hero

Queen — Bohemian Rhapsody

No Doubt — Don't Speak

Europe — The Final Countdown

Rammstein — Sonne

Muse — Hysteria

Nirvana — Smells Like Teen Spirit

Практическая информация

Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет. Обратите внимание, пожалуйста, что в связи с нестабильной работой мобильного интернета рекомендуется заранее сохранить билеты на смартфоне в виде файла или скриншота, или распечатать их. Благодарим за понимание и ждем вас на завораживающем вечере!