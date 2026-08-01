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Мировые рок-хиты при свечах в старинной церкви
Киноафиша Мировые рок-хиты при свечах в старинной церкви

Мировые рок-хиты при свечах в старинной церкви

6+
Возраст 6+

О концерте

Зажигательные рок-хиты в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда Crush String Quartet приглашает вас на уникальные концерты, которые пройдут в Шведской церкви Святой Екатерины — архитектурном памятнике Санкт-Петербурга. Это удивительное место, построенное в 1865 году, славится своей восхитительной акустикой и атмосферой, что делает его идеальным для исполнения самых известных рок-композиций.

Музыка, запечатлевшая лучшие моменты жизни

На сцене выступят виртуозы струнного квартета, которые создадут невероятное звучание, сочетая классическую школу и современные музыкальные хиты. Вы услышите песни, под которые переживали самые яркие моменты своей жизни: от подростковых страстей до незабываемых ночей с друзьями.

Что будет звучать на концерте

В программе — хиты, которые станут важной частью музыкальной истории для каждого из нас:

  • Linkin Park — Numb
  • AC/DC — Thunderstruck
  • Bon Jovi — It's My Life
  • Fall Out Boy — Centuries
  • Queen — The Show Must Go On и We Will Rock You
  • Gorillaz — Feel Good Inc.
  • System of a Down — Chop Suey
  • Linkin Park — In the End
  • Skillet — Hero
  • Queen — Bohemian Rhapsody
  • No Doubt — Don't Speak
  • Europe — The Final Countdown
  • Rammstein — Sonne
  • Muse — Hysteria
  • Nirvana — Smells Like Teen Spirit

Практическая информация

Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет. Обратите внимание, пожалуйста, что в связи с нестабильной работой мобильного интернета рекомендуется заранее сохранить билеты на смартфоне в виде файла или скриншота, или распечатать их. Благодарим за понимание и ждем вас на завораживающем вечере!

Купить билет на концерт Мировые рок-хиты при свечах в старинной церкви

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В других городах
Август
Сентябрь
14 августа пятница
21:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽
18 сентября пятница
21:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1

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