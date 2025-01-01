Мировые рок-хиты при свечах. Crush String Quartet

Музыка рок-хитов в Шведской церкви святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на уникальные новогодние вечера в Шведской церкви святой Екатерины, памятнике архитектуры Санкт-Петербурга. Эти мероприятия обещают подарить незабываемые впечатления и праздничное настроение!

Музыка, которая согревает душу

В старинной церкви под мягким светом свечей прозвучат лучшие мировые рок-хиты последних десятилетий. На сцене вас будут радовать музыканты из Crush String Quartet, которые исполнят знакомые мелодии в сопровождении мощных ударных. Вы ещё не слышали таких энергичных струнных!

Погружение в ностальгию

Эти звуки вернут вас в моменты, когда вы подростком переживали свои самые яркие эмоции: от слёз в комнате до первых поцелуев на выпускном. Музыка, которая звучала у костра с лучшими друзьями, или на рок-концерте после бессонной ночи — всё это вы сможете пережить на одном концерте.

Программа вечера

В программе концерта:

Linkin Park – Numb

AC/DC – Thunderstruck

Bon Jovi – It’s my life

Fall Out Boy – Centuries

Queen – The show must go on

Queen – We will rock you

Gorillaz – Feel good Inc.

System of a Down – Chop suey

Linkin Park – In the end

Skillet – Hero

Queen – Bohemian rhapsody

No Doubt – Don’t speak

Europe – The final countdown

Rammstein – Sonne

Muse – Hysteria

Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Детали мероприятия

Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться музыкой, которая оставила след в сердцах миллионов. Запишите дату и приходите на праздник рок-музыки!