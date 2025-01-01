Мировые рок-хиты при свечах. Crush String Quartet

Команда IMAYC приглашает вас на уникальные новогодние вечера в Шведской церкви святой Екатерины, памятнике архитектуры Санкт-Петербурга. Эти мероприятия обещают подарить незабываемые впечатления и праздничное настроение!
В старинной церкви под мягким светом свечей прозвучат лучшие мировые рок-хиты последних десятилетий. На сцене вас будут радовать музыканты из Crush String Quartet, которые исполнят знакомые мелодии в сопровождении мощных ударных. Вы ещё не слышали таких энергичных струнных!
Эти звуки вернут вас в моменты, когда вы подростком переживали свои самые яркие эмоции: от слёз в комнате до первых поцелуев на выпускном. Музыка, которая звучала у костра с лучшими друзьями, или на рок-концерте после бессонной ночи — всё это вы сможете пережить на одном концерте.
В программе концерта:
Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.
Не упустите возможность насладиться музыкой, которая оставила след в сердцах миллионов. Запишите дату и приходите на праздник рок-музыки!