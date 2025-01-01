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Мировые рок-хиты при свечах. Crush String Quartet
Киноафиша Мировые рок-хиты при свечах. Crush String Quartet

Мировые рок-хиты при свечах. Crush String Quartet

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка рок-хитов в Шведской церкви святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на уникальные новогодние вечера в Шведской церкви святой Екатерины, памятнике архитектуры Санкт-Петербурга. Эти мероприятия обещают подарить незабываемые впечатления и праздничное настроение!

Музыка, которая согревает душу

В старинной церкви под мягким светом свечей прозвучат лучшие мировые рок-хиты последних десятилетий. На сцене вас будут радовать музыканты из Crush String Quartet, которые исполнят знакомые мелодии в сопровождении мощных ударных. Вы ещё не слышали таких энергичных струнных!

Погружение в ностальгию

Эти звуки вернут вас в моменты, когда вы подростком переживали свои самые яркие эмоции: от слёз в комнате до первых поцелуев на выпускном. Музыка, которая звучала у костра с лучшими друзьями, или на рок-концерте после бессонной ночи — всё это вы сможете пережить на одном концерте.

Программа вечера

В программе концерта:

  • Linkin Park – Numb
  • AC/DC – Thunderstruck
  • Bon Jovi – It’s my life
  • Fall Out Boy – Centuries
  • Queen – The show must go on
  • Queen – We will rock you
  • Gorillaz – Feel good Inc.
  • System of a Down – Chop suey
  • Linkin Park – In the end
  • Skillet – Hero
  • Queen – Bohemian rhapsody
  • No Doubt – Don’t speak
  • Europe – The final countdown
  • Rammstein – Sonne
  • Muse – Hysteria
  • Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Детали мероприятия

Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться музыкой, которая оставила след в сердцах миллионов. Запишите дату и приходите на праздник рок-музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 августа
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
21:00 от 1600 ₽

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