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Мировые рок-хиты: Orchestra of New Time
Киноафиша Мировые рок-хиты: Orchestra of New Time

Мировые рок-хиты: Orchestra of New Time

12+
Возраст 12+

О концерте

Неповторимый вечер с Orchestra of New Time в Филармонии им. Пономаренко

Готовьтесь к незабываемому музыкальному событию! В программу концерта включены такие известные хиты, как «We Are The Champions», «Show Must Go On», «Smoke On The Water», «Still Loving You», «The Final Countdown», «Smells Like Teen Spirit», «Kashmir» и многие другие. Эти композиции уже давно стали классикой, и теперь у вас есть возможность услышать их в совершенно новом звучании.

Уникальный коллектив

Orchestra of New Time — это уникальный музыкальный коллектив, в который входят как классические музыканты, так и мастера джаза и рока. Благодаря их творческому взаимодействию и экспериментам был создан собственный стиль исполнения, который сочетает в себе элементы разных жанров.

Эмоции и наслаждение

Не упустите шанс испытать невероятные эмоции, наслаждаясь мировыми рок-хитами в исполнении симфонического оркестра! Этот концерт обещает стать настоящим праздником для всех любителей музыки, где каждый найдет что-то для себя.

Приходите и станьте свидетелем того, как классика и рок переплетаются на одной сцене!

Купить билет на концерт Мировые рок-хиты: Orchestra of New Time

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В других городах
Октябрь
Ноябрь
12 октября понедельник
19:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 1400 ₽
24 ноября вторник
19:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
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