Мировые рок-хиты. Новогодний концерт Crush String Quartet в сердце города

Рок-хиты на струнных в Санкт-Петербурге: энергия и виртуозность

Приготовьтесь к увлекательному музыкальному путешествию, в котором яркие мелодии мирового рока оживут на сцене. Crush String Quartet, виртуозы с консерваторским образованием, представят вам лучшие рок-хиты последних десятилетий в уникальном исполнении.

Звучание, которое поражает

На сцене струнный квартет будет сопровождён мощными ударными, создавая неповторимую атмосферу. Вы никогда не слышали таких энергичных струнных! Этот концерт - настоящее путешествие по воспоминаниям.

Музыка, которая объединяет

В программе прозвучат мелодии, которые навсегда остались в сердцах многих:

Linkin Park – "Numb"

AC/DC – "Thunderstruck"

Bon Jovi – "It's My Life"

Fall Out Boy – "Centuries"

Queen – "The Show Must Go On"

Queen – "We Will Rock You"

Gorillaz – "Feel Good Inc."

System of a Down – "Chop Suey"

Linkin Park – "In the End"

Skillet – "Hero"

Queen – "Bohemian Rhapsody"

No Doubt – "Don't Speak"

Europe – "The Final Countdown"

Rammstein – "Sonne"

Muse – "Hysteria"

Nirvana – "Smells Like Teen Spirit"

Покажите свои эмоции

Этот концерт напомнит вам о всех лучших моментах жизни: о первых поцелуях, о встречах с друзьями вокруг костра, о бессонных ночах и воспоминаниях о выпускных. Не упустите шанс насладиться этой невероятной музыкой!

Подробности

Концерт пройдет в Международной Академии Музыки имени Елены Образцовой. Проход к академии осуществляется через арку на Садовой линии.

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет.

Не пропустите уникальную возможность пережить мгновения, о которых мечтали!