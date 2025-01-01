Мировые рок-хиты. Новогодний концерт Crush String Quartet в сердце города

Приготовьтесь к увлекательному музыкальному путешествию, в котором яркие мелодии мирового рока оживут на сцене. Crush String Quartet, виртуозы с консерваторским образованием, представят вам лучшие рок-хиты последних десятилетий в уникальном исполнении.
На сцене струнный квартет будет сопровождён мощными ударными, создавая неповторимую атмосферу. Вы никогда не слышали таких энергичных струнных! Этот концерт - настоящее путешествие по воспоминаниям.
В программе прозвучат мелодии, которые навсегда остались в сердцах многих:
Этот концерт напомнит вам о всех лучших моментах жизни: о первых поцелуях, о встречах с друзьями вокруг костра, о бессонных ночах и воспоминаниях о выпускных. Не упустите шанс насладиться этой невероятной музыкой!
Концерт пройдет в Международной Академии Музыки имени Елены Образцовой. Проход к академии осуществляется через арку на Садовой линии.
Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет.
Не пропустите уникальную возможность пережить мгновения, о которых мечтали!