Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мировые рок-хиты. Новогодний концерт Crush String Quartet в сердце города
Киноафиша Мировые рок-хиты. Новогодний концерт Crush String Quartet в сердце города

Мировые рок-хиты. Новогодний концерт Crush String Quartet в сердце города

6+
Возраст 6+

О концерте

Рок-хиты на струнных в Санкт-Петербурге: энергия и виртуозность

Приготовьтесь к увлекательному музыкальному путешествию, в котором яркие мелодии мирового рока оживут на сцене. Crush String Quartet, виртуозы с консерваторским образованием, представят вам лучшие рок-хиты последних десятилетий в уникальном исполнении.

Звучание, которое поражает

На сцене струнный квартет будет сопровождён мощными ударными, создавая неповторимую атмосферу. Вы никогда не слышали таких энергичных струнных! Этот концерт - настоящее путешествие по воспоминаниям.

Музыка, которая объединяет

В программе прозвучат мелодии, которые навсегда остались в сердцах многих:

  • Linkin Park – "Numb"
  • AC/DC – "Thunderstruck"
  • Bon Jovi – "It's My Life"
  • Fall Out Boy – "Centuries"
  • Queen – "The Show Must Go On"
  • Queen – "We Will Rock You"
  • Gorillaz – "Feel Good Inc."
  • System of a Down – "Chop Suey"
  • Linkin Park – "In the End"
  • Skillet – "Hero"
  • Queen – "Bohemian Rhapsody"
  • No Doubt – "Don't Speak"
  • Europe – "The Final Countdown"
  • Rammstein – "Sonne"
  • Muse – "Hysteria"
  • Nirvana – "Smells Like Teen Spirit"

Покажите свои эмоции

Этот концерт напомнит вам о всех лучших моментах жизни: о первых поцелуях, о встречах с друзьями вокруг костра, о бессонных ночах и воспоминаниях о выпускных. Не упустите шанс насладиться этой невероятной музыкой!

Подробности

Концерт пройдет в Международной Академии Музыки имени Елены Образцовой. Проход к академии осуществляется через арку на Садовой линии.

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет.

Не пропустите уникальную возможность пережить мгновения, о которых мечтали!

Купить билет на концерт Мировые рок-хиты. Новогодний концерт Crush String Quartet в сердце города

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
27 декабря суббота
19:00
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В
от 1600 ₽
28 декабря воскресенье
15:00
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В
от 1600 ₽
2 января пятница
15:00
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В
от 1600 ₽
19:00
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В
от 1600 ₽
4 января воскресенье
15:00
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В
от 1600 ₽
19:00
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В
от 1600 ₽
6 января вторник
15:00
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В
от 1600 ₽
19:00
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В
от 1600 ₽
9 января пятница
15:00
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В
от 1600 ₽
19:00
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В
от 1600 ₽

В ближайшие дни

Концерт во дворце «Рок-хиты на виолончелях. Atomic Cellos»
6+
Рок Живая музыка
Концерт во дворце «Рок-хиты на виолончелях. Atomic Cellos»
31 декабря в 19:00 Дом журналиста
от 2299 ₽
Музыка при свечах. Величайшая классика
0+
Классическая музыка
Музыка при свечах. Величайшая классика
16 января в 21:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1100 ₽
ЕЛФИМОВ. Презентация нового ЕР
6+
Альтернативный рок Рок
ЕЛФИМОВ. Презентация нового ЕР
7 марта в 19:00 Factory 3
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше