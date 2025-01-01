Мировые рок-хиты на виолончелях с симфоническим оркестром: Renaissance Cellos

Симфоническое шоу Renaissance Cellos: рок-хиты на виолончелях

Уважаемые зрители, обращаем ваше внимание на важные правила посещения мероприятий в Государственном Кремлевском Дворце. Рекомендуем приходить заранее, чтобы избежать очередей, формирующихся в результате тщательного досмотра посетителей сотрудниками Федеральной службы охраны. Запуск зрителей на территорию Кремля и в Дворец начинается за 1 час 45 минут до начала мероприятия.

Об уникальном шоу

22 ноября в Малом зале Кремлёвского дворца пройдет незабываемое симфоническое шоу Renaissance Cellos под названием «Мировые рок-хиты на виолончелях с симфоническим оркестром». Этот уникальный проект объединяет виртуозов, которые по-новому интерпретируют всемирно известные рок-композиции.

Знакомьтесь с репертуаром

Зрители услышат хиты великих групп, таких как Metallica, AC/DC, QUEEN, The Rolling Stones, Kiss, Nirvana, Deep Purple, Scorpions, Bon Jovi, The White Stripes, Nightwish, Imagine Dragons и Linkin Park. Все произведения будут звучать в авторских аранжировках, которые подарят новое звучание знакомым мелодиям.

Почему стоит прийти?

Это шоу обещает неподражаемое мастерство музыкантов, оригинальное исполнение и яркие эмоции. Не упустите возможность насладиться хитовыми композициями в исполнении Renaissance Cellos на большом концерте в Кремле. Убедитесь, что не пропустите этот незабываемый вечер!