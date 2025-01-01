Мировые рок-хиты на виолончелях: Renaissance Cellos

Renaissance Cellos: Новое звучание классики рока

Приготовьтесь к уникальному музыкальному событию! Проект Renaissance Cellos объединяет талантливых музыкантов-виртуозов, чтобы предложить зрителям новый взгляд на классику мирового рока. В программе представлены хитовые композиции таких легендарных групп, как:

Metallica

AC/DC

Queen

The Rolling Stones

Kiss

Nirvana

Deep Purple

Scorpions

Bon Jovi

The White Stripes

Nightwish

Imagine Dragons

Linkin Park

Все это — в авторских аранжировках и неповторимом звучании виолончелей, ударных и клавишных инструментов. Ожидайте неподражаемое мастерство, оригинальное исполнение и яркие эмоции на концерте Renaissance Cellos!

Исполнители проекта

Алексей Зленко — виолончель. Музыкант-мультиинструменталист, виолончелист Государственной симфонической капеллы, участник проектов «Ночные Снайперы», «Певцовъ Оркестр» и многих других.

— виолончель. Музыкант-мультиинструменталист, виолончелист Государственной симфонической капеллы, участник проектов «Ночные Снайперы», «Певцовъ Оркестр» и многих других. Екатерина Модина — виолончель. Солистка Государственного симфонического оркестра, артист оркестра театра МДМ, лауреат международного конкурса VII International Music Competition–2016. Ее виолончель звучит в популярных сериалах, таких как «Содержанки» и «Вампиры средней полосы».

— виолончель. Солистка Государственного симфонического оркестра, артист оркестра театра МДМ, лауреат международного конкурса VII International Music Competition–2016. Ее виолончель звучит в популярных сериалах, таких как «Содержанки» и «Вампиры средней полосы». Анна Зарубина — виолончель. Потомственный музыкант, солистка ансамбля театра Маяковского, руководитель квартета «Астория». Ее виолончель звучит более чем в 20 кинофильмах.

— виолончель. Потомственный музыкант, солистка ансамбля театра Маяковского, руководитель квартета «Астория». Ее виолончель звучит более чем в 20 кинофильмах. Григорий Горячев — виолончель. Бывший солист Санкт-Петербургского оркестра IP Orchestra, участник многих телевизионных проектов и международных фестивалей.

— виолончель. Бывший солист Санкт-Петербургского оркестра IP Orchestra, участник многих телевизионных проектов и международных фестивалей. Анастасия Гончарова — фортепиано. Композитор и аранжировщик, лауреат международных конкурсов. Выступает как солистка и в составе различных ансамблей.

— фортепиано. Композитор и аранжировщик, лауреат международных конкурсов. Выступает как солистка и в составе различных ансамблей. Максим Баженов — барабаны. Музыкант-мультиинструменталист, автор песен, участник многочисленных фестивалей.

Не упустите возможность насладиться ярким и эмоциональным концертом, который подарит вам незабываемые впечатления и новые ощущения от любимых рок-хитов!