Мировые рок-хиты на виолончелях: Renaissance Cellos

Renaissance Cellos: Новое звучание классики рока
Приготовьтесь к уникальному музыкальному событию! Проект Renaissance Cellos объединяет талантливых музыкантов-виртуозов, чтобы предложить зрителям новый взгляд на классику мирового рока. В программе представлены хитовые композиции таких легендарных групп, как:
- Metallica
- AC/DC
- Queen
- The Rolling Stones
- Kiss
- Nirvana
- Deep Purple
- Scorpions
- Bon Jovi
- The White Stripes
- Nightwish
- Imagine Dragons
- Linkin Park
Все это — в авторских аранжировках и неповторимом звучании виолончелей, ударных и клавишных инструментов. Ожидайте неподражаемое мастерство, оригинальное исполнение и яркие эмоции на концерте Renaissance Cellos!
Исполнители проекта
- Алексей Зленко — виолончель. Музыкант-мультиинструменталист, виолончелист Государственной симфонической капеллы, участник проектов «Ночные Снайперы», «Певцовъ Оркестр» и многих других.
- Екатерина Модина — виолончель. Солистка Государственного симфонического оркестра, артист оркестра театра МДМ, лауреат международного конкурса VII International Music Competition–2016. Ее виолончель звучит в популярных сериалах, таких как «Содержанки» и «Вампиры средней полосы».
- Анна Зарубина — виолончель. Потомственный музыкант, солистка ансамбля театра Маяковского, руководитель квартета «Астория». Ее виолончель звучит более чем в 20 кинофильмах.
- Григорий Горячев — виолончель. Бывший солист Санкт-Петербургского оркестра IP Orchestra, участник многих телевизионных проектов и международных фестивалей.
- Анастасия Гончарова — фортепиано. Композитор и аранжировщик, лауреат международных конкурсов. Выступает как солистка и в составе различных ансамблей.
- Максим Баженов — барабаны. Музыкант-мультиинструменталист, автор песен, участник многочисленных фестивалей.
Не упустите возможность насладиться ярким и эмоциональным концертом, который подарит вам незабываемые впечатления и новые ощущения от любимых рок-хитов!