Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мировые рок-хиты на виолончелях: Renaissance Cellos
Киноафиша Мировые рок-хиты на виолончелях: Renaissance Cellos

Мировые рок-хиты на виолончелях: Renaissance Cellos

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Renaissance Cellos: Новое звучание классики рока

Приготовьтесь к уникальному музыкальному событию! Проект Renaissance Cellos объединяет талантливых музыкантов-виртуозов, чтобы предложить зрителям новый взгляд на классику мирового рока. В программе представлены хитовые композиции таких легендарных групп, как:

  • Metallica
  • AC/DC
  • Queen
  • The Rolling Stones
  • Kiss
  • Nirvana
  • Deep Purple
  • Scorpions
  • Bon Jovi
  • The White Stripes
  • Nightwish
  • Imagine Dragons
  • Linkin Park

Все это — в авторских аранжировках и неповторимом звучании виолончелей, ударных и клавишных инструментов. Ожидайте неподражаемое мастерство, оригинальное исполнение и яркие эмоции на концерте Renaissance Cellos!

Исполнители проекта

  • Алексей Зленко — виолончель. Музыкант-мультиинструменталист, виолончелист Государственной симфонической капеллы, участник проектов «Ночные Снайперы», «Певцовъ Оркестр» и многих других.
  • Екатерина Модина — виолончель. Солистка Государственного симфонического оркестра, артист оркестра театра МДМ, лауреат международного конкурса VII International Music Competition–2016. Ее виолончель звучит в популярных сериалах, таких как «Содержанки» и «Вампиры средней полосы».
  • Анна Зарубина — виолончель. Потомственный музыкант, солистка ансамбля театра Маяковского, руководитель квартета «Астория». Ее виолончель звучит более чем в 20 кинофильмах.
  • Григорий Горячев — виолончель. Бывший солист Санкт-Петербургского оркестра IP Orchestra, участник многих телевизионных проектов и международных фестивалей.
  • Анастасия Гончарова — фортепиано. Композитор и аранжировщик, лауреат международных конкурсов. Выступает как солистка и в составе различных ансамблей.
  • Максим Баженов — барабаны. Музыкант-мультиинструменталист, автор песен, участник многочисленных фестивалей.

Не упустите возможность насладиться ярким и эмоциональным концертом, который подарит вам незабываемые впечатления и новые ощущения от любимых рок-хитов!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 20 октября
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Мировые рок-хиты на виолончелях: Renaissance Cellos Мировые рок-хиты на виолончелях: Renaissance Cellos

В ближайшие дни

Оркестр CAGMO. Саундтреки Ханса Циммера при свечах
6+
Неоклассика
Оркестр CAGMO. Саундтреки Ханса Циммера при свечах
31 октября в 19:00 Сибирский институт искусств им. Хворостовского
от 2800 ₽
Хетаг Хугаев
18+
Юмор
Хетаг Хугаев
15 ноября в 19:00 Афонтовский
от 800 ₽
Анастасия Высоцкая Ladynsax. 10 лет на сцене
6+
Эстрада
Анастасия Высоцкая Ladynsax. 10 лет на сцене
19 октября в 19:00 Baker Street
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше