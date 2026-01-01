Мировые рок-хиты на виолончелях. CelloKingdom Рок-Квартет. Концерт в арт-пространстве «Фабрика»

Рок-хиты в исполнении CelloKingdom Рок-Квартет

Не пропустите уникальный концерт CelloKingdom Рок-Квартет! Четыре виртуозных музыканта представят вам рок-хиты, которые знакомы многим, а их исполнение на виолончелях удивит даже самых искушенных зрителей.

Знакомые мелодии

В программе концерта звучат композиции от легендарных групп, таких как Deep Purple, Pink Floyd, Megadeth, Iron Maiden, Metallica, Nirvana, Black Sabbath и Survivor. Завораживающее исполнение позволит вам заново пережить лучшие моменты вашей жизни.

Энергия и эмоции

Забудьте о стереотипах! Музыка CelloKingdom возвращает воспоминания о юности, незабываемых вечерах с друзьями и романтических моментах. Каждый струнный аккорд наполнен энергией и эмоциями, которые перенесут вас в мир любимых мелодий.

Уникальное пространство для впечатлений

Концерт пройдет в арт-пространстве «Фабрика» — новой культурной точке на карте Петербурга. Бывшая бумагопрядильная мануфактура, открывшая свои двери в 1844 году, сегодня преобразована в современное концертное и выставочное пространство. Не упустите возможность подняться на крышу и насладиться панорамным видом на город!

Удобство для зрителей

Чтобы добраться до «Фабрики», следуйте с проспекта Обуховской обороны во двор дома 86 (за Деловым центром «Квартал»). Далее обойдите комплекс справа, вход в арт-пространство со стороны Невы. На лифте поднимитесь на 7 этаж.

Продолжительность и рекомендации

Концерт длится 1 час 10 минут и рекомендован зрителям старше 6 лет. Приходите и откройте для себя музыку, которая останется с вами на всю жизнь!