Мировые рок-хиты на виолончелях. CelloKingdom рок-квартет

Энергия рок-хитов в исполнении CelloKingdom Рок-Квартет

Приготовьтесь к незабываемому концерту, где лучшие мировые рок-хиты последних десятилетий звучат в исполнении уникального CelloKingdom Рок-Квартет! Четыре талантливых музыканта с консерваторским образованием подарят вам незабываемый музыкальный опыт, играя на виолончелях известные композиции таких легендарных групп, как Deep Purple, Pink Floyd, Megadeth, Iron Maiden, Metallica, Nirvana, Black Sabbath и Survivor.

Разрушение стереотипов

Виртуозы смычка из CelloKingdom ломают стереотип о классической музыке, показывая, что рок — это тоже искусство. В их исполнении любимые хиты оживают, вызывая ностальгию и напоминая о незабываемых моментах: о юношеских переживаниях, о первых поцелуях и встречах с друзьями у костра.

Музыка из вашего прошлого

Эта музыка — символ множества эмоций: радости, печали, свободы. Она вернет вас в времена, когда вы со слезами на глазах слушали свои любимые песни, мечтая о будущем. Теперь все эти самые трогательные моменты объединены в одном концерте, который займет всего 1 час и 10 минут.

Для всей семьи

Концерт рекомендован для зрителей старше 6 лет, что делает его отличным вариантом для семейного досуга. Позвольте себе насладиться этой уникальной интерпретацией рок-классики и погрузитесь в мир музыки вместе с CelloKingdom Рок-Квартет!