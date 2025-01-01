Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
Киноафиша Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos

Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Фантастическое шоу Atomic Cellos!

Ансамбль виолончелей Atomic Cellos приглашает вас на уникальное музыкальное событие! Подготовьтесь к неповторимому шоу, которое сочетает в себе виртуозное исполнение и всемирно известные рок-хиты. Это не просто концерт – это настоящая музыкальная экскурсия по вашим самым ярким воспоминаниям!

Звуки, которые вы помните

Вы услышите те самые композиции, под которые вы переживали свои подростковые чувства. Это песни, которые звучали у вас в наушниках, пока родители грозились выбросить кассеты, если вы не подтянете алгебру. Музыка, которая напоминала о первом поцелуе или о встрече рассвета на выпускном. Музыка у костра в походе с лучшими друзьями и незабываемые мелодии после бессонной ночи в рок-клубе.

Программа концерта

В программе — лучшие хиты от культовых исполнителей:

  • Metallica – Nothing Else Matters
  • Linkin Park – Numb
  • AC/DC – Highway to Hell
  • Bob Dylan – Knocking on Heaven’s Door
  • Rammstein – Adios
  • The Cranberries – Zombie
  • Radiohead – Creep
  • Queen – The Show Must Go On, We Will Rock You
  • Muse – Sing for Absolution
  • Nirvana – Smells Like Teen Spirit
  • Bloodhound Gang – Foxtrot Uniform Charlie Kilo
  • Metallica – Enter Sandman
  • Chris Isaak – Wicked Game
  • Limp Bizkit – Behind Blue Eyes
  • Алиса – Трасса E-95

Детали мероприятия

Исполнители: Atomic Cellos (при поддержке Forte Family). Продолжительность мероприятия — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться музыкой, которая трогает душу и вызывает ностальгию!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 октября
Пространство «Пальма» Санкт-Петербург, пер. Пирогова, 18
19:00 от 1700 ₽

Фотографии

Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos

В ближайшие дни

Джазовый вечер
6+
Джаз
Джазовый вечер
25 сентября в 20:00 Police Station
от 1000 ₽
Киномузыка на Органе при Свечах
6+
Классическая музыка
Киномузыка на Органе при Свечах
12 сентября в 21:00 Базилика святой Екатерины Александрийской
от 599 ₽
6+
Классическая музыка
ЗКР, Н.Алексеев Аб-т № 1
24 октября в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше