Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos

Фантастическое шоу Atomic Cellos!

Ансамбль виолончелей Atomic Cellos приглашает вас на уникальное музыкальное событие! Подготовьтесь к неповторимому шоу, которое сочетает в себе виртуозное исполнение и всемирно известные рок-хиты. Это не просто концерт – это настоящая музыкальная экскурсия по вашим самым ярким воспоминаниям!

Звуки, которые вы помните

Вы услышите те самые композиции, под которые вы переживали свои подростковые чувства. Это песни, которые звучали у вас в наушниках, пока родители грозились выбросить кассеты, если вы не подтянете алгебру. Музыка, которая напоминала о первом поцелуе или о встрече рассвета на выпускном. Музыка у костра в походе с лучшими друзьями и незабываемые мелодии после бессонной ночи в рок-клубе.

Программа концерта

В программе — лучшие хиты от культовых исполнителей:

Metallica – Nothing Else Matters

Linkin Park – Numb

AC/DC – Highway to Hell

Bob Dylan – Knocking on Heaven’s Door

Rammstein – Adios

The Cranberries – Zombie

Radiohead – Creep

Queen – The Show Must Go On, We Will Rock You

Muse – Sing for Absolution

Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Bloodhound Gang – Foxtrot Uniform Charlie Kilo

Metallica – Enter Sandman

Chris Isaak – Wicked Game

Limp Bizkit – Behind Blue Eyes

Алиса – Трасса E-95

Детали мероприятия

Исполнители: Atomic Cellos (при поддержке Forte Family). Продолжительность мероприятия — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться музыкой, которая трогает душу и вызывает ностальгию!