Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos

Ансамбль виолончелей Atomic Cellos приглашает вас на уникальное музыкальное событие! Подготовьтесь к неповторимому шоу, которое сочетает в себе виртуозное исполнение и всемирно известные рок-хиты. Это не просто концерт – это настоящая музыкальная экскурсия по вашим самым ярким воспоминаниям!
Вы услышите те самые композиции, под которые вы переживали свои подростковые чувства. Это песни, которые звучали у вас в наушниках, пока родители грозились выбросить кассеты, если вы не подтянете алгебру. Музыка, которая напоминала о первом поцелуе или о встрече рассвета на выпускном. Музыка у костра в походе с лучшими друзьями и незабываемые мелодии после бессонной ночи в рок-клубе.
В программе — лучшие хиты от культовых исполнителей:
Исполнители: Atomic Cellos (при поддержке Forte Family). Продолжительность мероприятия — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться музыкой, которая трогает душу и вызывает ностальгию!