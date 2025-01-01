Мировые рок-хиты на виолончелях. Atomic Cellos в клубе Douglas

Atomic Cellos в в клубе Douglas: Музыка, которая покоряет сердца

Ансамбль виолончелей Atomic Cellos готов удивить зрителей в клубе Douglas! Это первый коллектив в городе, который предлагает уникальную программу, основанную на всемирно известных рок-хитах. Забудьте о классических произведениях Бетховена и Чайковского — на этот раз вы услышите музыку Queen, Metallica и Muse!

Фантастическое шоу в исполнении ядерных виолончелистов

Приготовьтесь к незабываемому вечеру! Atomic Cellos — это виртуозы смычка с консерваторским образованием, которые ломают стереотипы о виолончели. Они привнесут в ваши воспоминания все те моменты, когда вы слышали любимые рок-композиции: от первой любви до вечеринки с друзьями у костра.

Знакомьтесь с программой концерта

В программе вечера — популярнейшие хиты, которые будут исполнены с новой, уникальной интерпретацией:

Metallica — Nothing Else Matters

AC/DC — Highway to Hell

Bob Dylan — Knocking on Heaven's Door

Rammstein — Adios

The Cranberries — Zombie

Queen — The Show Must Go On, We Will Rock You

Muse — Sing for Absolution

Nirvana — Smells Like Teen Spirit

Chris Isaak — Wicked Game

Limp Bizkit — Behind Blue Eyes

Алиса — Трасса E-95

Информация о концерте

Концерт пройдет с поддержкой Forte Family и длится 1 час 20 минут. Он предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Удобство для зрителей

Не забывайте, что во время концерта в баре клуба будут доступны освежающие напитки. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Atomic Cellos — это больше чем просто концерт. Это погружение в мир музыки, которая объединяет поколения. Nothing else matters!