Мировые рок-хиты на виолончелях. Atomic Cellos в клубе Douglas

Ансамбль виолончелей Atomic Cellos готов удивить зрителей в клубе Douglas! Это первый коллектив в городе, который предлагает уникальную программу, основанную на всемирно известных рок-хитах. Забудьте о классических произведениях Бетховена и Чайковского — на этот раз вы услышите музыку Queen, Metallica и Muse!
Приготовьтесь к незабываемому вечеру! Atomic Cellos — это виртуозы смычка с консерваторским образованием, которые ломают стереотипы о виолончели. Они привнесут в ваши воспоминания все те моменты, когда вы слышали любимые рок-композиции: от первой любви до вечеринки с друзьями у костра.
В программе вечера — популярнейшие хиты, которые будут исполнены с новой, уникальной интерпретацией:
Концерт пройдет с поддержкой Forte Family и длится 1 час 20 минут. Он предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.
Не забывайте, что во время концерта в баре клуба будут доступны освежающие напитки. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!
Atomic Cellos — это больше чем просто концерт. Это погружение в мир музыки, которая объединяет поколения. Nothing else matters!