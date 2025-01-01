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Мировые рок-хиты на виолончелях. Atomic Cellos в клубе Douglas
Киноафиша Мировые рок-хиты на виолончелях. Atomic Cellos в клубе Douglas

Мировые рок-хиты на виолончелях. Atomic Cellos в клубе Douglas

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Atomic Cellos в в клубе Douglas: Музыка, которая покоряет сердца

Ансамбль виолончелей Atomic Cellos готов удивить зрителей в клубе Douglas! Это первый коллектив в городе, который предлагает уникальную программу, основанную на всемирно известных рок-хитах. Забудьте о классических произведениях Бетховена и Чайковского — на этот раз вы услышите музыку Queen, Metallica и Muse!

Фантастическое шоу в исполнении ядерных виолончелистов

Приготовьтесь к незабываемому вечеру! Atomic Cellos — это виртуозы смычка с консерваторским образованием, которые ломают стереотипы о виолончели. Они привнесут в ваши воспоминания все те моменты, когда вы слышали любимые рок-композиции: от первой любви до вечеринки с друзьями у костра.

Знакомьтесь с программой концерта

В программе вечера — популярнейшие хиты, которые будут исполнены с новой, уникальной интерпретацией:

  • Metallica — Nothing Else Matters
  • AC/DC — Highway to Hell
  • Bob Dylan — Knocking on Heaven's Door
  • Rammstein — Adios
  • The Cranberries — Zombie
  • Queen — The Show Must Go On, We Will Rock You
  • Muse — Sing for Absolution
  • Nirvana — Smells Like Teen Spirit
  • Chris Isaak — Wicked Game
  • Limp Bizkit — Behind Blue Eyes
  • Алиса — Трасса E-95

Информация о концерте

Концерт пройдет с поддержкой Forte Family и длится 1 час 20 минут. Он предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Удобство для зрителей

Не забывайте, что во время концерта в баре клуба будут доступны освежающие напитки. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Atomic Cellos — это больше чем просто концерт. Это погружение в мир музыки, которая объединяет поколения. Nothing else matters!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 августа
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
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Санкт-Петербург, 16 августа
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
20:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
20:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
20:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 25 октября
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