Мировые рок-хиты на скрипках: Artfonix

Рок-шоу от группы Artfonix: воплощение классики в современном звучании

Приготовьтесь к незабываемому музыкальному вечеру! Группа Artfonix представляет уникальное шоу, которое объединяет в себе лучшие рок-композиции всех времен. Это не просто концерт, а настоящая симфония из звуков, где виртуозная игра на скрипках, альте и виолончели сливается с мощным аккомпанементом ударных, бас-гитары и клавиш.

Зажигательные рок-хиты

В программе шоу — рок-хиты легендарных групп, таких как:

Metallica

AC/DC

Rammstein

Bon Jovi

Guns N' Roses

Limp Bizkit

System of a Down

Linkin Park

Muse

Nirvana

Queen

Nickelback

Red Hot Chili Peppers

The Prodigy

Неповторимое зрелище

Это шоу обещает быть громким и ярким, как на концерте ваших любимых рок-групп. Яркие световые эффекты и динамичные аранжировки создадут атмосферу настоящего праздника для всех поклонников рок-музыки.

Не упустите шанс!

Такую скрипку вы еще не слышали! Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Билеты уже в продаже!