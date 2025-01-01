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Мировые рок-хиты на скрипках: Artfonix
Билеты от 2000₽
Киноафиша Мировые рок-хиты на скрипках: Artfonix

Мировые рок-хиты на скрипках: Artfonix

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Рок-шоу от группы Artfonix: воплощение классики в современном звучании

Приготовьтесь к незабываемому музыкальному вечеру! Группа Artfonix представляет уникальное шоу, которое объединяет в себе лучшие рок-композиции всех времен. Это не просто концерт, а настоящая симфония из звуков, где виртуозная игра на скрипках, альте и виолончели сливается с мощным аккомпанементом ударных, бас-гитары и клавиш.

Зажигательные рок-хиты

В программе шоу — рок-хиты легендарных групп, таких как:

  • Metallica
  • AC/DC
  • Rammstein
  • Bon Jovi
  • Guns N' Roses
  • Limp Bizkit
  • System of a Down
  • Linkin Park
  • Muse
  • Nirvana
  • Queen
  • Nickelback
  • Red Hot Chili Peppers
  • The Prodigy

Неповторимое зрелище

Это шоу обещает быть громким и ярким, как на концерте ваших любимых рок-групп. Яркие световые эффекты и динамичные аранжировки создадут атмосферу настоящего праздника для всех поклонников рок-музыки.

Не упустите шанс!

Такую скрипку вы еще не слышали! Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Билеты уже в продаже!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
18:00 от 2000 ₽
21 ноября
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
20:00 от 2000 ₽
25 января
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
19:00 от 2000 ₽
31 мая
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
18:00 от 2000 ₽

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