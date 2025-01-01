Мировые рок-хиты на крыше с симфоническим оркестром

Приглашаем вас на незабываемый концерт, в котором шедевры мирового рока оживут в исполнении Olympic Orchestra. На одной сцене собраны хиты таких культовых групп, как Queen, AC/DC, Deep Purple, Scorpions, Europe, Nirvana, Metallica, Rammstein и The Offspring.
Это событие обещает стать настоящим праздником музыки и эмоций, ведь в программе прозвучат такие композиции, как:
Olympic Orchestra, под руководством дирижера Александра Голикова, — это известный музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга. Оркестр объединяет профессиональных музыкантов, чье творческое взаимодействие и эксперименты формируют уникальный подход к исполнению классических и современных произведений.
Каждый концерт Olympic Orchestra — это не просто выступление, а настоящее шоу, в котором важным элементом является сама публика. Вас ждет уникальная атмосфера: лето, крыша, закат солнца и море отличного рока!