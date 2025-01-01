Мировые рок-хиты на крыше с симфоническим оркестром

Рок-легенды на крыше Санкт-Петербурга

Приглашаем вас на незабываемый концерт, в котором шедевры мирового рока оживут в исполнении Olympic Orchestra. На одной сцене собраны хиты таких культовых групп, как Queen, AC/DC, Deep Purple, Scorpions, Europe, Nirvana, Metallica, Rammstein и The Offspring.

Это событие обещает стать настоящим праздником музыки и эмоций, ведь в программе прозвучат такие композиции, как:

We Are The Champions

Show Must Go On

Smoke On The Water

Still Loving You

The Final Countdown

Smells Like Teen Spirit

Kashmir

Об оркестре

Olympic Orchestra, под руководством дирижера Александра Голикова, — это известный музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга. Оркестр объединяет профессиональных музыкантов, чье творческое взаимодействие и эксперименты формируют уникальный подход к исполнению классических и современных произведений.

Непередаваемая атмосфера

Каждый концерт Olympic Orchestra — это не просто выступление, а настоящее шоу, в котором важным элементом является сама публика. Вас ждет уникальная атмосфера: лето, крыша, закат солнца и море отличного рока!