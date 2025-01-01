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Мировые рок-хиты на крыше с симфоническим оркестром
Киноафиша Мировые рок-хиты на крыше с симфоническим оркестром

Мировые рок-хиты на крыше с симфоническим оркестром

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О концерте/спектакле

Рок-легенды на крыше Санкт-Петербурга

Приглашаем вас на незабываемый концерт, в котором шедевры мирового рока оживут в исполнении Olympic Orchestra. На одной сцене собраны хиты таких культовых групп, как Queen, AC/DC, Deep Purple, Scorpions, Europe, Nirvana, Metallica, Rammstein и The Offspring.

Это событие обещает стать настоящим праздником музыки и эмоций, ведь в программе прозвучат такие композиции, как:

  • We Are The Champions
  • Show Must Go On
  • Smoke On The Water
  • Still Loving You
  • The Final Countdown
  • Smells Like Teen Spirit
  • Kashmir

Об оркестре

Olympic Orchestra, под руководством дирижера Александра Голикова, — это известный музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга. Оркестр объединяет профессиональных музыкантов, чье творческое взаимодействие и эксперименты формируют уникальный подход к исполнению классических и современных произведений.

Непередаваемая атмосфера

Каждый концерт Olympic Orchestra — это не просто выступление, а настоящее шоу, в котором важным элементом является сама публика. Вас ждет уникальная атмосфера: лето, крыша, закат солнца и море отличного рока!

 

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 августа
Roof Place Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, Культурный квартал «Брусницын», крыша
19:00 от 1900 ₽

Фотографии

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