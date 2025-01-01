Мировые рок-хиты: IP Orchestra

Мировые рок-хиты в исполнении Санкт-Петербургского симфонического оркестра IP Orchestra

Санкт-Петербургский симфонический оркестр IP Orchestra под управлением Игоря Пономаренко — это не просто музыкальный коллектив, а настоящая сенсация на мировой сцене. За годы своего существования оркестр гастролировал на пяти континентах и выступал на лучших площадках мира, завоевав тысячи преданных поклонников.

О дирижере

Игорь Пономаренко — известный музыкант, дирижер и композитор, основатель Терем-квартета и двойного дуэта Ма.Gr.Ig.Al.. Его подход к музыкальным экспериментам не знает границ, что и позволяет оркестру исполнять разнообразные жанры: от классики до рока.

Программы и репертуар

В 2018 году оркестр представил премьерные программы, такие как «Хиты оркестра Поля Мориа» и «Миллион алых роз Раймонда Паулса». В текущей программе «Мировые рок-хиты» собраны лучшие композиции таких легенд, как:

Scorpions - «Still Loving You»

Nirvana - «Smells Like Teen Spirit»

Muse - «Hysteria»

Pink Floyd - «Another Brick In the Wall»

Queen - «We Are The Champions»

AC/DC - «Highway to Hell»

Metallica - «Nothing Else Matters»

Deep Purple - «Smoke On the Water»

Rolling Stones - «Satisfaction»

Bon Jovi - «It’s My Life»

И многие другие!

Энергия и атмосфера

Каждый концерт IP Orchestra — это заряд энергии и мощное переживание, которое невозможно забыть. Яркие духовые инструменты, энергичные струнные и неудержимые гитары создают атмосферу настоящего рок-концерта. И не удивительно, что музыканты часто выходят на бис!

Приглашаем всех любителей музыки!

Присоединяйтесь к нашему концерту и переживите магию рок-звучания в симфоническом исполнении. Не упустите возможность насладиться любимыми мелодиями в новом, насыщенном звучании!