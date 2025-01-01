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Мировые рок-хиты: IP Orchestra
Киноафиша Мировые рок-хиты: IP Orchestra

Мировые рок-хиты: IP Orchestra

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мировые рок-хиты в исполнении Санкт-Петербургского симфонического оркестра IP Orchestra

Санкт-Петербургский симфонический оркестр IP Orchestra под управлением Игоря Пономаренко — это не просто музыкальный коллектив, а настоящая сенсация на мировой сцене. За годы своего существования оркестр гастролировал на пяти континентах и выступал на лучших площадках мира, завоевав тысячи преданных поклонников.

О дирижере

Игорь Пономаренко — известный музыкант, дирижер и композитор, основатель Терем-квартета и двойного дуэта Ма.Gr.Ig.Al.. Его подход к музыкальным экспериментам не знает границ, что и позволяет оркестру исполнять разнообразные жанры: от классики до рока.

Программы и репертуар

В 2018 году оркестр представил премьерные программы, такие как «Хиты оркестра Поля Мориа» и «Миллион алых роз Раймонда Паулса». В текущей программе «Мировые рок-хиты» собраны лучшие композиции таких легенд, как:

  • Scorpions - «Still Loving You»
  • Nirvana - «Smells Like Teen Spirit»
  • Muse - «Hysteria»
  • Pink Floyd - «Another Brick In the Wall»
  • Queen - «We Are The Champions»
  • AC/DC - «Highway to Hell»
  • Metallica - «Nothing Else Matters»
  • Deep Purple - «Smoke On the Water»
  • Rolling Stones - «Satisfaction»
  • Bon Jovi - «It’s My Life»
  • И многие другие!

Энергия и атмосфера

Каждый концерт IP Orchestra — это заряд энергии и мощное переживание, которое невозможно забыть. Яркие духовые инструменты, энергичные струнные и неудержимые гитары создают атмосферу настоящего рок-концерта. И не удивительно, что музыканты часто выходят на бис!

Приглашаем всех любителей музыки!

Присоединяйтесь к нашему концерту и переживите магию рок-звучания в симфоническом исполнении. Не упустите возможность насладиться любимыми мелодиями в новом, насыщенном звучании!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 25 сентября
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
19:00 от 1600 ₽

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