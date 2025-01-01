Мировые рок-хиты: IP Orchestra

Санкт-Петербургский симфонический оркестр IP Orchestra под управлением Игоря Пономаренко — это не просто музыкальный коллектив, а настоящая сенсация на мировой сцене. За годы своего существования оркестр гастролировал на пяти континентах и выступал на лучших площадках мира, завоевав тысячи преданных поклонников.
Игорь Пономаренко — известный музыкант, дирижер и композитор, основатель Терем-квартета и двойного дуэта Ма.Gr.Ig.Al.. Его подход к музыкальным экспериментам не знает границ, что и позволяет оркестру исполнять разнообразные жанры: от классики до рока.
В 2018 году оркестр представил премьерные программы, такие как «Хиты оркестра Поля Мориа» и «Миллион алых роз Раймонда Паулса». В текущей программе «Мировые рок-хиты» собраны лучшие композиции таких легенд, как:
Каждый концерт IP Orchestra — это заряд энергии и мощное переживание, которое невозможно забыть. Яркие духовые инструменты, энергичные струнные и неудержимые гитары создают атмосферу настоящего рок-концерта. И не удивительно, что музыканты часто выходят на бис!
Присоединяйтесь к нашему концерту и переживите магию рок-звучания в симфоническом исполнении. Не упустите возможность насладиться любимыми мелодиями в новом, насыщенном звучании!