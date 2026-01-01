Мировые рок-хиты. Crush String Quartet

На сцене звучат незабываемые рок-хиты последних десятилетий в уникальной интерпретации струнного квартета Crush String Quartet. Поддерживаемые мощными ударными, музыканты представят программу, которая покорит сердца зрителей.
В этом концерте участники Quarteta ломают стереотипы о классической музыке. Их виртуозная игра на скрипках и виолончелях подарит новые эмоции под знакомые мелодии. Вы вспомните, как впервые влюбились, как проводили время с друзьями или как переживали грустные моменты. Все это — в одном концерте!
В программе можно услышать:
Концерт продлится 1 час 10 минут и рекомендован для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность услышать вашу любимую музыку в совершенно новом звучании!