Мировые рок-хиты. Crush String Quartet
6+
Возраст 6+

О концерте

Энергия лучших рок-хитов в исполнении Crush String Quartet

На сцене звучат незабываемые рок-хиты последних десятилетий в уникальной интерпретации струнного квартета Crush String Quartet. Поддерживаемые мощными ударными, музыканты представят программу, которая покорит сердца зрителей.

Звуки, которые помнят все

В этом концерте участники Quarteta ломают стереотипы о классической музыке. Их виртуозная игра на скрипках и виолончелях подарит новые эмоции под знакомые мелодии. Вы вспомните, как впервые влюбились, как проводили время с друзьями или как переживали грустные моменты. Все это — в одном концерте!

Программа концерта

В программе можно услышать:

  • Linkin Park — Numb
  • AC/DC — Thunderstruck
  • Bon Jovi — It’s My Life
  • Fall Out Boy — Centuries
  • Queen — The Show Must Go On
  • Queen — We Will Rock You
  • Gorillaz — Feel Good Inc.
  • System of a Down — Chop Suey
  • Linkin Park — In the End
  • Skillet — Hero
  • Queen — Bohemian Rhapsody
  • No Doubt — Don’t Speak
  • Europe — The Final Countdown
  • Rammstein — Sonne
  • Muse — Hysteria
  • Nirvana — Smells Like Teen Spirit

Информация для зрителей

Концерт продлится 1 час 10 минут и рекомендован для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность услышать вашу любимую музыку в совершенно новом звучании!

Купить билет на концерт Мировые рок-хиты. Crush String Quartet

Март
7 марта суббота
15:00
Пространство «Пальма» Санкт-Петербург, пер. Пирогова, 18
от 1700 ₽

