Мировые рок-хиты. Crush String Quartet в сердце города

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, где лучшие мировые рок-хиты последних десятилетий прозвучат в исполнении талантливых музыкантов. На сцене - струнный CRUSH String Quartet в сопровождении ударных. Вы никогда не слышали таких энергичных струнных!
Этот концерт - погружение в воспоминания. Вы вспомните о моментах, когда под музыку вы плакали в комнате, о том, как родители грозились выбросить ваши любимые пластинки, если не подтянете алгебру. Это те самые треки, под которые вы впервые поцеловались или встречали рассвет на выпускном. Музыка у костра с лучшими друзьями и новые утра после бессонной ночи в рок-клубе - все эти эмоции объединились в одном концерте.
Вас ждут хиты, которые уже стали легендами:
Место проведения: Международная Академия Музыки Елены Образцовой. Вход через центральный портик на Невской линии Гостиного двора. Пройдя во двор, следуйте к светлому зелено-желтому зданию Академии по правую руку.
Не упустите возможность насладиться живым исполнением рок-классики и погрузиться в атмосферу незабываемых музыкальных моментов!