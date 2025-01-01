Мировые рок-хиты. Crush String Quartet в сердце города

Рок-хиты в новом звучании

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, где лучшие мировые рок-хиты последних десятилетий прозвучат в исполнении талантливых музыкантов. На сцене - струнный CRUSH String Quartet в сопровождении ударных. Вы никогда не слышали таких энергичных струнных!

Музыка, которая запоминается

Этот концерт - погружение в воспоминания. Вы вспомните о моментах, когда под музыку вы плакали в комнате, о том, как родители грозились выбросить ваши любимые пластинки, если не подтянете алгебру. Это те самые треки, под которые вы впервые поцеловались или встречали рассвет на выпускном. Музыка у костра с лучшими друзьями и новые утра после бессонной ночи в рок-клубе - все эти эмоции объединились в одном концерте.

Программа концерта

Вас ждут хиты, которые уже стали легендами:

Linkin Park – Numb

AC/DC – Thunderstruck

Bon Jovi – It’s My Life

Fall Out Boy – Centuries

Queen – The Show Must Go On

Queen – We Will Rock You

Gorillaz – Feel Good Inc.

System of a Down – Chop Suey

Linkin Park – In the End

Skillet – Hero

Queen – Bohemian Rhapsody

No Doubt – Don’t Speak

Europe – The Final Countdown

Rammstein – Sonne

Muse – Hysteria

Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Важно знать

Место проведения: Международная Академия Музыки Елены Образцовой. Вход через центральный портик на Невской линии Гостиного двора. Пройдя во двор, следуйте к светлому зелено-желтому зданию Академии по правую руку.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением рок-классики и погрузиться в атмосферу незабываемых музыкальных моментов!