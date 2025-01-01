Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мировые рок-хиты. Crush String Quartet в сердце города
Киноафиша Мировые рок-хиты. Crush String Quartet в сердце города

Мировые рок-хиты. Crush String Quartet в сердце города

Постановка
Международная академия музыки Елены Образцовой 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Рок-хиты в новом звучании

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, где лучшие мировые рок-хиты последних десятилетий прозвучат в исполнении талантливых музыкантов. На сцене - струнный CRUSH String Quartet в сопровождении ударных. Вы никогда не слышали таких энергичных струнных!

Музыка, которая запоминается

Этот концерт - погружение в воспоминания. Вы вспомните о моментах, когда под музыку вы плакали в комнате, о том, как родители грозились выбросить ваши любимые пластинки, если не подтянете алгебру. Это те самые треки, под которые вы впервые поцеловались или встречали рассвет на выпускном. Музыка у костра с лучшими друзьями и новые утра после бессонной ночи в рок-клубе - все эти эмоции объединились в одном концерте.

Программа концерта

Вас ждут хиты, которые уже стали легендами:

  • Linkin Park – Numb
  • AC/DC – Thunderstruck
  • Bon Jovi – It’s My Life
  • Fall Out Boy – Centuries
  • Queen – The Show Must Go On
  • Queen – We Will Rock You
  • Gorillaz – Feel Good Inc.
  • System of a Down – Chop Suey
  • Linkin Park – In the End
  • Skillet – Hero
  • Queen – Bohemian Rhapsody
  • No Doubt – Don’t Speak
  • Europe – The Final Countdown
  • Rammstein – Sonne
  • Muse – Hysteria
  • Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Важно знать

Место проведения: Международная Академия Музыки Елены Образцовой. Вход через центральный портик на Невской линии Гостиного двора. Пройдя во двор, следуйте к светлому зелено-желтому зданию Академии по правую руку.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением рок-классики и погрузиться в атмосферу незабываемых музыкальных моментов!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В
15:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В
19:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В
19:00 от 1600 ₽

В ближайшие дни

PRO standup. Концерт 30+
18+
Юмор
PRO standup. Концерт 30+
27 сентября в 20:00 Sumbur
от 490 ₽
Шедевры мировой классики
12+
Классическая музыка
Шедевры мировой классики
14 сентября в 19:00 Санктъ-Петербургъ Опера
от 900 ₽
Морская традиция на Большом Петербургском кольце
0+
Морская традиция на Большом Петербургском кольце
25 октября в 11:30 Теплоход «Акватория звука»
от 150 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше