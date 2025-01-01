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Мировые рок-хиты. Crush string quartet на крыше
Киноафиша Мировые рок-хиты. Crush string quartet на крыше

Мировые рок-хиты. Crush string quartet на крыше

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт рок-хитов на крыше Zarenkov Gallery

Приготовьтесь к уникальному музыкальному опыту! На крыше Zarenkov Gallery пройдет концерт, в котором лучшие мировые рок-хиты последних десятилетий прозвучат в исполнении яркого и энергичного струнного квартета Crush String Quartet. В сопровождении мощных ударных они представят оригинальные аранжировки известных композиций.

Музыка, которая объединяет поколения

Этот концерт — не просто музыкальное событие, а ностальгическое путешествие в мир рок-музыки. Вы услышите хиты, под которые переживали самые яркие моменты своей юности: от слез в комнате до первых поцелуев, от музыкальных вечеров с друзьями до бессонных ночей в рок-клубах.

В программе концерта

  • Linkin Park – Numb
  • AC/DC – Thunderstruck
  • Bon Jovi – It's My Life
  • Fall Out Boy – Centuries
  • Queen – The Show Must Go On, We Will Rock You, Bohemian Rhapsody
  • Gorillaz – Feel Good Inc.
  • System of a Down – Chop Suey
  • Nirvana – Smells Like Teen Spirit
  • Skillet – Hero
  • Europe – The Final Countdown
  • Rammstein – Sonne
  • Muse – Hysteria

Важно знать

Количество мест на крыше ограничено — всего 100 билетов! Не упустите возможность стать частью этого незабываемого концерта. В случае плохой погоды событие будет перенесено в одно из пространств Zarenkov Gallery.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Присоединяйтесь к нам для того, чтобы заново открыть для себя музыку, под которую вы росли, и почувствовать мощь рок-звучания в исполнении талантливых музыкантов!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 августа
Крыша Zarenkov Gallery Санкт-Петербург, Социалистическая, 21, крыша
20:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Крыша Zarenkov Gallery Санкт-Петербург, Социалистическая, 21, крыша
18:00 от 1600 ₽

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