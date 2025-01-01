Мировые рок-хиты. Crush string quartet на крыше

Концерт рок-хитов на крыше Zarenkov Gallery

Приготовьтесь к уникальному музыкальному опыту! На крыше Zarenkov Gallery пройдет концерт, в котором лучшие мировые рок-хиты последних десятилетий прозвучат в исполнении яркого и энергичного струнного квартета Crush String Quartet. В сопровождении мощных ударных они представят оригинальные аранжировки известных композиций.

Музыка, которая объединяет поколения

Этот концерт — не просто музыкальное событие, а ностальгическое путешествие в мир рок-музыки. Вы услышите хиты, под которые переживали самые яркие моменты своей юности: от слез в комнате до первых поцелуев, от музыкальных вечеров с друзьями до бессонных ночей в рок-клубах.

В программе концерта

Linkin Park – Numb

AC/DC – Thunderstruck

Bon Jovi – It's My Life

Fall Out Boy – Centuries

Queen – The Show Must Go On, We Will Rock You, Bohemian Rhapsody

Gorillaz – Feel Good Inc.

System of a Down – Chop Suey

Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Skillet – Hero

Europe – The Final Countdown

Rammstein – Sonne

Muse – Hysteria

Важно знать

Количество мест на крыше ограничено — всего 100 билетов! Не упустите возможность стать частью этого незабываемого концерта. В случае плохой погоды событие будет перенесено в одно из пространств Zarenkov Gallery.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Присоединяйтесь к нам для того, чтобы заново открыть для себя музыку, под которую вы росли, и почувствовать мощь рок-звучания в исполнении талантливых музыкантов!