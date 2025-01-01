Мировые рок-хиты. Crush string quartet на крыше

Приготовьтесь к уникальному музыкальному опыту! На крыше Zarenkov Gallery пройдет концерт, в котором лучшие мировые рок-хиты последних десятилетий прозвучат в исполнении яркого и энергичного струнного квартета Crush String Quartet. В сопровождении мощных ударных они представят оригинальные аранжировки известных композиций.
Этот концерт — не просто музыкальное событие, а ностальгическое путешествие в мир рок-музыки. Вы услышите хиты, под которые переживали самые яркие моменты своей юности: от слез в комнате до первых поцелуев, от музыкальных вечеров с друзьями до бессонных ночей в рок-клубах.
Количество мест на крыше ограничено — всего 100 билетов! Не упустите возможность стать частью этого незабываемого концерта. В случае плохой погоды событие будет перенесено в одно из пространств Zarenkov Gallery.
Продолжительность концерта: 1 час без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.
Присоединяйтесь к нам для того, чтобы заново открыть для себя музыку, под которую вы росли, и почувствовать мощь рок-звучания в исполнении талантливых музыкантов!