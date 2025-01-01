Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мировые рок-хиты. Crush String Quartet. Концерт в особняке
Киноафиша Мировые рок-хиты. Crush String Quartet. Концерт в особняке

Мировые рок-хиты. Crush String Quartet. Концерт в особняке

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт рок-хитов в исполнении Crush String Quartet

Приглашаем вас на уникальный концерт, где лучшие мировые рок-хиты последних десятилетий будут звучать в необычном исполнении струнного квартета Crush String Quartet. Эти виртуозы смычка с консерваторским образованием ломают все стереотипы о классической музыке!

Музыка, которая объединяет поколения

В программе концерта вы услышите композиции, которые оставили след в сердцах многих. Вспомните, под какие мелодии вы впервые поцеловались или проводили бессонные ночи в рок-клубах. Это музыка, которая ассоциируется с радостью, ностальгией и самыми яркими моментами жизни.

Что вас ждет на концерте

В этот вечер вы сможете насладиться исполнением таких хитов:

  • Linkin Park – Numb
  • AC/DC – Thunderstruck
  • Bon Jovi – It’s My Life
  • Fall Out Boy – Centuries
  • Queen – The Show Must Go On
  • Queen – We Will Rock You
  • Gorillaz – Feel Good Inc.
  • System of a Down – Chop Suey
  • Linkin Park – In the End
  • Skillet – Hero
  • Queen – Bohemian Rhapsody
  • No Doubt – Don’t Speak
  • Europe – The Final Countdown
  • Rammstein – Sonne
  • Muse – Hysteria
  • Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Информация о мероприятии

Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта. Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет, поэтому это отличная возможность провести время с семьей или друзьями, окунувшись в мир рок-музыки в новом звучании.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 ноября
Пространство «Пальма» Санкт-Петербург, пер. Пирогова, 18
19:00 от 1700 ₽

В ближайшие дни

Рок-концерт на теплоходе
16+
Рок
Рок-концерт на теплоходе
29 августа в 17:30 Теплоход Rock Hit Neva
от 1400 ₽
Классика при свечах. Времена года Вивальди
6+
Классическая музыка
Классика при свечах. Времена года Вивальди
13 сентября в 19:00 Дом журналиста
от 799 ₽
ProCuban
6+
Кавер Живая музыка
ProCuban
16 августа в 20:00 Noisy River
от 800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше