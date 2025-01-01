Мировые рок-хиты. Crush String Quartet. Концерт в особняке

Приглашаем вас на уникальный концерт, где лучшие мировые рок-хиты последних десятилетий будут звучать в необычном исполнении струнного квартета Crush String Quartet. Эти виртуозы смычка с консерваторским образованием ломают все стереотипы о классической музыке!
В программе концерта вы услышите композиции, которые оставили след в сердцах многих. Вспомните, под какие мелодии вы впервые поцеловались или проводили бессонные ночи в рок-клубах. Это музыка, которая ассоциируется с радостью, ностальгией и самыми яркими моментами жизни.
В этот вечер вы сможете насладиться исполнением таких хитов:
Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта. Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет, поэтому это отличная возможность провести время с семьей или друзьями, окунувшись в мир рок-музыки в новом звучании.
Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события!