Мировые рок-хиты. Crush String Quartet. Концерт в особняке

Концерт рок-хитов в исполнении Crush String Quartet

Приглашаем вас на уникальный концерт, где лучшие мировые рок-хиты последних десятилетий будут звучать в необычном исполнении струнного квартета Crush String Quartet. Эти виртуозы смычка с консерваторским образованием ломают все стереотипы о классической музыке!

Музыка, которая объединяет поколения

В программе концерта вы услышите композиции, которые оставили след в сердцах многих. Вспомните, под какие мелодии вы впервые поцеловались или проводили бессонные ночи в рок-клубах. Это музыка, которая ассоциируется с радостью, ностальгией и самыми яркими моментами жизни.

Что вас ждет на концерте

В этот вечер вы сможете насладиться исполнением таких хитов:

Linkin Park – Numb

AC/DC – Thunderstruck

Bon Jovi – It’s My Life

Fall Out Boy – Centuries

Queen – The Show Must Go On

Queen – We Will Rock You

Gorillaz – Feel Good Inc.

System of a Down – Chop Suey

Linkin Park – In the End

Skillet – Hero

Queen – Bohemian Rhapsody

No Doubt – Don’t Speak

Europe – The Final Countdown

Rammstein – Sonne

Muse – Hysteria

Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Информация о мероприятии

Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта. Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет, поэтому это отличная возможность провести время с семьей или друзьями, окунувшись в мир рок-музыки в новом звучании.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события!